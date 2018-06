Unterhaltung

"Es wird langsam anstrengend": Sila Sahin wartet auf den Wikinger

Lange ist es nicht mehr hin, bis Sila Sahin und Samuel Radlinger die Geburt ihres ersten Kindes feiern können. Wird aber allmählich auch Zeit, findet die frühere "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin, während ihr Gatte mit dem Geschlecht des Nachwuchses rausrückt.

Am 23. Juli ist es soweit. Das jedenfalls ist der errechnete Geburtstermin für das erste Kind von Sila Sahin und Ehemann Samuel Radlinger.

Rund einen Monat vor diesem Meilenstein in ihrem Leben haben die beiden nun das Geschlecht des gemeinsamen Nachwuchses bekanntgegeben. "Ein Junge!", verriet Radlinger der Zeitschrift "Bunte" und bestätigte damit die Gerüchte, die seine Herzensdame selbst durch einen kleinen Verplapperer gestreut hatte.

Sahin hatte in einem RTL-Interview im Februar dieses Jahres ausgeplaudert: "Es wird ein Wikinger!" - und damit natürlich die (richtige) Vermutung nahegelegt, es würde sich bei ihrem ersten Kind um einen Sohn handeln.

"Möchte den Kleinen kennenlernen"

Weitere Schlagzeilen schrieb die Schwangere, als sie bei Instagram enthüllte, in einem Flugzeug vorzeitige Wehen bekommen zu haben. Aus diesem Grund musste das Paar umplanen, wie es "Bunte" verriet: "Eigentlich wollte Sila in Berlin entbinden, nun wird unser Baby in Bergen zur Welt kommen - der Heimat der Wikinger", wird der aus Österreich stammende Fußballer Radlinger zitiert.

Ihre Vorfreude auf den anstehenden Familienzuwachs kenne inzwischen keine Grenzen mehr, plauderte Sahin zudem aus: "Ich möchte den Kleinen jetzt kennenlernen. Die Schwangerschaft wird auch langsam anstrengend. Dabei will ich mich gar nicht über meine Problemchen wie Schlaflosigkeit beschweren."

Ein kleines bisschen Sorge sei aber noch immer vorhanden: "Nach der Fehlgeburt bin ich so erleichtert, dass bisher alles in Ordnung ist. Mein Glück fassen kann ich aber erst so richtig, wenn der Kleine auf meiner Brust liegt", so die frühere "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin.

Quelle: n-tv.de