Unterhaltung

He did it his way: Sinatra-Verlobungsring wird versteigert

Ein Diamant muss es schon sein, als US-Entertainer Frank Sinatra um die Hand seiner damaligen großen Liebe Barbara anhält. Passenderweise liegt der Verlobungsring in einem Glas Champagner. Nun kommt er in New York unter den Hammer.

Mit einem Diamant-Ring in einem Glas Champagner machte US-Entertainer Frank Sinatra (1915-1998) seiner damaligen Freundin Barbara einst einen Heiratsantrag. In New York soll das Schmuckstück in wenigen Tagen versteigert werden. Nach Schätzung des Auktionshauses Sotheby's könnte der Ring bei der Versteigerung am 4. Dezember bis zu 1,5 Millionen Dollar einbringen.

Auch weitere Schmuckstücke der im vergangenen Jahr gestorbenen Barbara Sinatra, deren Ehe mit Frank Sinatra von 1976 bis zu seinem Tod hielt, werden angeboten. Darunter befinden sich etwa Armbänder, Broschen und Ohrringe.

Teuerstes Stück der Auktion dürfte ein Ring mit einem außergewöhnlich reinen und klaren tropfenförmigen blauen Diamanten werden. Nach Schätzung des Auktionshauses könnte er bis zu 30 Millionen Dollar einbringen.

Quelle: n-tv.de