Rebel Wilson befindet sich aktuell in ihrem "Jahr der Gesundheit" und hat seit dessen Beginn so einige Kilo verloren. Über die genaue Höhe des Gewichtsverlusts schwieg die US-Schauspielerin bislang. In einem Interview nun gibt sie die beeindruckende Zahl bekannt.

Schon seit Monaten sieht man immer wieder Fotos von US-Schauspielerin Rebel Wilson, auf denen sie erheblich schlanker ist als noch zu Beginn des von ihr selbst eingeläuteten "Jahr der Gesundheit". Das startete Anfang 2020, und seither gab die 41-Jährige bereits so einige Interviews zu dem Thema. Über die genaue Höhe ihres Gewichtsverlusts aber schwieg sie bislang. In einem Interview im australischen Fernsehen verrät sie nun, wie viele Kilogramm sie tatsächlich durch Sport und eine gesunde Ernährung verloren hat.

Es wird klar, dass die Schätzung seitens ihrer Fans, es müssten um die 30 Kilogramm weniger sein, fast ins Schwarze traf. "77 lbs", also umgerechnet etwa 35 Kilo, habe sie verloren, so Wilson in der TV-Show "Sunrise", der sie anlässlich der Veröffentlichung ihres ersten Kinderbuchs ein Videointerview gab. Sie sei stolz auf ihre Fitnessreise, denn zuvor hatte sie vor allem aus emotionalen Gründen zu viel gegessen.

"Ich bin stolz auf mich"

Während der Transformation, wie sie es selbst nennt, sei sie regelmäßig zur Kontrolle beim Arzt gewesen, und gesundheitlich sei es ihr nie besser gegangen. "Ich bin stolz auf mich, dass ich es getan und durchgehalten habe", so Wilson, die zudem enthüllte, dass ihr ihre verbesserte Gesundheit auch bei den anstrengenden Aspekten ihres Jobs geholfen habe, zum Beispiel bei langen Drehtagen und beim Jetlag.

Natürlich geht es in dem Interview auch um Wilsons Buch, das den Titel "Bella, die Mutige" trägt. Sie berichtete im Zuge dessen über ihre eigene Schulzeit, in der sie alles andere als mutig war. "Ich habe nie die Hand gehoben, um zu antworten, weil ich zu schüchtern war, um zu sprechen." Wie in der Geschichte im Buch nahm auch ihre Mutter sie im Alter von 13 Jahren zu Chorproben mit, um sie "aus ihrer Hülle herauszulösen". "Meine Mutter hatte meine Schüchternheit satt", so die Schauspielerin weiter. "Es ist passiert. Aber es ist passiert, als ich etwas älter war. Ich war einfach so furchtbar schüchtern. Aber nur so konnte ich Schauspielerin werden."