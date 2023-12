Die Gruppenauslosung für die Fußball-EM 2024 in der Elbphilharmonie wird durch einige merkwürdige Geräusche gestört. Sie gehen weder an UEFA-Ziehungsleiter Giorgio Marchetti, noch an den Gästen vorbei. Zunächst klingt es wie ein Babyschreien, später wie das Stöhnen einer Frau.

Während der Gruppenauslosung für die kommende Fußball-EM 2024 in der Hamburger Elbphilharmonie haben die Gäste in dem Konzertsaal merkwürdige Geräusche vernommen. Auch an UEFA-Ziehungsleiter Giorgio Marchetti gehen diese nicht vorbei. "Hier sind ein paar Geräusche ...", kommentiert er das Geschehen.

Gäste im Konzertsaal und Marchetti hörten zunächst ein Geräusch wie ein Babyschreien, später klingt es wie das Stöhnen einer Frau. Auch die UEFA bestätigt diese Eindrücke, kann aber zunächst keine Erklärung dafür geben. Auch im TV und im UEFA-Stream sind die Töne zu hören.

Auf der Plattform X hat sich inzwischen der englische Comedian Daniel Jarvis als Verursacher der Störgeräusche bezeichnet. Dort ist auch zu sehen, wie er offensichtlich den Sound in der Konzerthalle während der Los-Show manipulierte.

Nach Angaben von Teilnehmern der Auslosung erinnerte dies an einen Vorfall bei der Übertragung des FA-Cup-Duells zwischen dem FC Liverpool und den Wolverhampton Wanderers im britischen TV-Sender BBC im Januar. Ex-Profi und Moderator Gary Lineker hatte damals eine Frage an seinen Kollegen Alan Shearer gestellt, als plötzlich das Stöhnen einer Frau zu hören war. Auch dafür will Jarvis verantwortlich gewesen sein.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft bei der Heim-EM 2024 in der Gruppe A auf Schottland, Ungarn und die Schweiz. Das Eröffnungsspiel bestreitet die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 14. Juni in München gegen Schottland, vier Tage später ist Ungarn in Stuttgart der zweite Gegner. Zum Abschluss der Vorrunde geht es am 23. Juni in Frankfurt gegen die Schweiz.

"Das ist eine sehr interessante Gruppe, vor allem das Eröffnungsspiel gegen Schottland. Das ist natürlich emotional, die haben tolle Fans. Ich glaube, das ist ein schöner Auftakt in München. Ungarn und die Schweiz haben einige Bundesligaspieler, auch einige, die ich selbst trainiert habe. Das sind, glaube ich, spannende Duelle"kommentiert Bundestrainer Julian Nagelsmann die Losung.