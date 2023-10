Was sagt Jessy Wellmer am Ende?

Was sagt Jessy Wellmer am Ende? "Tagesthemen"-Neuzugang überlegt noch Artikel anhören

Die Floskel "Bleiben Sie zuversichtlich" ist schon weg. Und auch die "geruhsame Nacht" ist Schnee von gestern. Wie wird sich also Jessy Wellmer, die am Montag als Moderatorin bei den "Tagesthemen" neu einsteigt, künftig von ihrem Publikum verabschieden? Das steht noch in den Sternen.

Am Montag geht es für Jessy Wellmer los. Dann wird die 43-Jährige erstmals die Moderation der "Tagesthemen" im Ersten übernehmen. Verzichten müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer bei ihr allerdings erst einmal auf ein Ritual, das zum Markenzeichen mancher Moderatoren geworden ist.

So hat sich Wellmer bisher noch keine wiederkehrende Abschiedsformel einfallen lassen. "'Bleiben Sie zuversichtlich' ist ja leider schon vergeben ... Mir ist zusammen mit Kollegen aufgefallen, dass überwiegend Männer zu solch einem Abschlussritual neigen", plaudert die Moderatorin aus.

"Aber unabhängig davon: Ich finde es gut, wenn ich die Freiheit behalte, den Satz zum Ende der Sendung auch vom jeweiligen Tag und den Ereignissen abhängig zu machen. Aber wenn mir irgendwann so ein Zamperoni- oder Wickert-Schlusssatz ein- oder zufällt, dann bringe ich den vielleicht auch", ergänzt Wellmer.

Wellmer folgt auf Miosga

Die 1979 im mecklenburgischen Güstrow geborene TV-Moderatorin ist vielen Zuschauern aus der "Sportschau" und von Nachrichtensendungen im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) bekannt. Eigentlich habe es sie schon in jungen Jahren zur politischen Berichterstattung hingezogen, erklärt sie nun. "Ich bin eher durch Zufall im Sport gelandet und habe dann dort viele interessante und sehr schöne Jahre gearbeitet."

Auf die Frage, was sie am öffentlich-rechtlichen Konkurrenzformat "heute journal" im ZDF womöglich besser finde als an den "Tagesthemen", antwortet Wellmer diplomatisch: "Worum ich das 'heute journal' manchmal ein bisschen beneide, ist die täglich weitgehend feste Anfangszeit. Da gibt es eine Verlässlichkeit für die Zuschauer."

Wellmer folgt bei den "Tagesthemen" auf Moderatorin Caren Miosga, die den ARD-Polit-Talk von Anne Will im nächsten Jahr übernimmt. Wellmer wechselt sich mit Moderator Ingo Zamperoni ab. Er sagt zum Ende seiner Moderationen stets: "Bleiben Sie zuversichtlich!" Im Ohr ist sicher vielen auch noch der Abschlusssatz des früheren "Tagesthemen"-Mannes Ulrich Wickert, der immer "eine geruhsame Nacht" wünschte.