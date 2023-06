Miosga wird zu Will, Wellmer wird zu Miosga

Geben sich die Klinke in die Hand: Caren Miosga (l.) und Jessy Wellmer.

Gerüchte um diverse Neubesetzungen im Informationsprogramm der ARD hat es bereits gegeben. Nun ist es auch offiziell. So übernimmt "Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga die Talkshow von Anne Will. Ihren Platz nimmt unterdessen Jessy Wellmer ein. Und das ist noch nicht alles.

Bei der ARD dreht sich das Personalkarussell. Aber auch inhaltlich will der öffentlich-rechtliche Senderverbund an den Stellschrauben seines Informationsangebots Hand anlegen.

Ein Teil der Maßnahmen betrifft die Polit-Talkshows im Ersten. So ist nun offiziell, dass "Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga den Sonntags-Talk nach dem "Tatort" von Anne Will übernimmt. Zudem soll das Format "Maischberger", das aktuell dienstags und mittwochs läuft, mehr Sendetermine unter der Woche bekommen. Die Sendung mit Moderatorin Sandra Maischberger könne es im nächsten Jahr immer wieder mal auch montags geben, teilte die ARD mit.

Die bereits am Montag zu sehende Talkshow "Hart aber fair" mit Moderator Louis Klamroth, der diese Anfang 2023 von Frank Plasberg übernommen hatte, soll sich unterdessen zu einem Format entwickeln, das auch jüngeres Publikum in der ARD-Mediathek gewinnt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk kämpft damit, dass das Fernsehpublikum eher älter ist. Aber auch im klassischen TV-Programm werde es "Hart aber fair" weiter geben, so die ARD.

Jessy Wellmer verlässt "Sportschau"

Bereits im Mai war bekannt geworden, dass Miosga als Anne-Will-Nachfolgerin im Gespräch ist. Die "Bild"-Zeitung hatte darüber berichtet. Will wird Ende des Jahres aufhören. Miosga gibt für die neue Position ihren "Tagesthemen"-Job ab. Den Posten bei den "Tagesthemen" hatte sie 2007 übernommen, damals ebenfalls von Will.

Lea Wagner darf fortan in der "Sportschau" zeigen, was sie kann. (Foto: picture alliance/dpa/SWR/ARD)

Miosgas Nachfolgerin in der Nachrichtensendung wird jetzt Jessy Wellmer. Dass die 43-Jährige Top-Favoritin für den Job sei, hatte im Mai ebenfalls die "Bild"-Zeitung gemeldet. Wellmer ist bisher vor allem durch ihre Moderation der "Sportschau" im Ersten bekannt. Diesen Job gibt sie mit dem Wechsel innerhalb der ARD ab. In ihre Fußstapfen tritt Lea Wagner, die Erfahrungen als Berichterstatterin etwa bereits beim Skispringen oder als Moderatorin der Zweitliga-"Sportschau" im Spartenkanal ARD One gesammelt hat.

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl erklärte: "Mit Jessy Wellmer bekommen die 'Tagesthemen' eine versierte und beliebte Journalistin." Wagner wiederum werde die "Sportschau" fortan "mit ihrem Wissen und ihrer Energie bereichern". Zum Konzept bei den Talksendungen erklärte Strobl: "Eine Neujustierung der politischen Gesprächssendungen ist erforderlich. Sie ist Teil der umfassenden Programmreform, die den digitalen Umbau mit der Stärkung der ARD-Mediathek und der gleichzeitigen Profilierung des Ersten zum Ziel hat."

Gremien müssen noch zustimmen

Man müsse auch für jüngere Menschen im Digitalen einen Ort des politischen Diskurses anbieten, so die ARD-Programmdirektorin. "Damit dies gelingt, müssen wir die unterschiedlichen Konzepte der Talks schärfen, auf Meinungsvielfalt achten, eine Themensetzung für alle Bevölkerungsgruppen anbieten, Gesprächsformen und Gästeauswahl voneinander abgrenzen." Man wolle dies in den kommenden Jahren "beherzt" angehen.

Den Entscheidungen müssen laut ARD noch Gremien im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zustimmen. Die ARD-Polit-Talks konkurrieren mit Formaten im ZDF. Dort läuft unter der Woche mehrmals abends die Sendung "Markus Lanz", donnerstags talkt Maybrit Illner.