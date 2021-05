Vielen Kindern sieht man die Ähnlichkeit zu ihren Eltern an. Dass Tallulah Willis jedoch ausgerechnet als Zwilling ihres berühmten Vater Bruce Willis durchging und nicht nach ihrer Mutter Demi Moore kam, machte sie nicht nur traurig, sondern auch lange krank, wie sie nun verrät.

Tallulah Willis hat mit einer körperdysmorphen Störung (KDS) zu kämpfen, wie sie in einem ehrlichen Instagram-Post erklärt. Die Störung geht mit einer verzerrten Körperwahrnehmung einher, Betroffene denken etwa, sie seien nicht schön genug. Die 27-Jährige litt jahrelang unter Essstörungen, Magersucht, Zwangsstörungen, Alkohol- und Drogenabhängigkeit.

Sie habe sich früher selbst dafür "bestraft", dass sie nicht wie ihre Mutter Demi Moore, sondern eher wie ihr Vater Bruce Willis ausgesehen habe, schreibt sie in ihrem langen Text. "Ich musste mir anhören, dass ich seit der Geburt der Zwilling von Bruce Willis bin." Sie habe die Ähnlichkeit zu ihrem Vater gehasst. "Ich habe geglaubt, dass mein 'männliches' Gesicht der einzige Grund dafür war, warum man mich nicht lieben konnte."

Das sei jedoch "falsch" gewesen: "Ich habe immer meinen Wert gehabt, in jeder Lebensphase, mit jeder Kleidergröße und mit jeder Frisur." Zudem teilte sie einige Tipps, die Betroffene in einer akuten Phase ihrer körperdysmorphen Störung helfen können. So könne man sich unter anderem Social-Media-Pausen gönnen, Bücher lesen, sich einer Person anvertrauen, Spazierengehen, Musik hören oder aufschreiben, was einem gerade durch den Kopf geht.

"Wunderbar geschrieben", schwärmt Demi Moore unter anderem unter dem Post ihrer Tochter. Tallulah Willis ist die jüngste Tochter von Bruce Willis und Demi Moore, sie hat noch die beiden Schwestern Rumer (32) und Scout Willis (29). Das Schauspieler-Paar war von 1987 bis 2000 verheiratet. Erst Anfang Mai gab Tallulah Willis ihre Verlobung mit dem Regisseur Dillon Buss bekannt.