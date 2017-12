Unterhaltung

Ehre für Schauspieler Johnson: "The Rock" bekommt Hollywood-Stern

Hollywood-Star Dwayne Johnson (45) wird auf dem berühmten "Walk of Fame" im Herzen von Hollywood mit einer Sternen-Plakette verewigt. Nach Mitteilung der Veranstalter am Dienstag soll der Schauspieler am 13. Dezember den 2624. Stern auf dem Hollywood Boulevard enthüllen. Es sei die letzte derartige Zeremonie im Jahr 2017.

"Alle lieben Dwayne Johnson", sagte die Verbands-Produzentin Ana Martinez in der Mitteilung. Johnsons Stern werde bestimmt von sehr vielen Fans besucht und fotografiert werden.

Der Action-Star und frühere Wrestler Dwayne "The Rock" Johnson, der zuletzt in "Baywatch" und "Fast & Furious 8" mitspielte, kommt kurz vor Weihnachten mit dem Fantasy-Abenteuer "Jumanji: Willkommen im Dschungel" in die Kinos. 2018 wird er in den Filmen "Rampage" (April) und "Skyscraper" (Juli) zu sehen sein.

Quelle: n-tv.de