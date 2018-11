Unterhaltung

"Das finde ich so toll": Til Schweiger im Liebesrausch

Regisseur Til Schweiger hat es offenbar so richtig erwischt. Nachdem er die neue Frau an seiner Seite der Öffentlichkeit vorgestellt hat, gerät er heftig über sie ins Schwärmen. "Wir brennen für die gleiche Leidenschaft", ist er sich sicher - und das nicht nur privat.

Ob er ihr vielleicht den Kosenamen "Keinohrhase" oder "Zweiohrküken" gegeben hat, wissen wir nicht. Was wir jedoch wissen, ist, das Til Schweiger gerade vor lauter Liebe offenbar ziemlich Honig im Kopf hat.

Am Mittwoch machten der Regisseur und die Schauspielerin Francesca Dutton ihre Beziehung mit einem ersten Pärchenauftritt in Hamburg öffentlich. Doch nicht nur privat scheinen die beiden aufeinander zu fliegen, sondern auch beruflich. Jedenfalls schmieden sie bereits große Pläne: "Wir wollen definitiv zusammen einen Film produzieren. Das ist das Schöne, wir brennen für die gleiche Leidenschaft. Sie ist seit Wochen an meiner Seite, und es fühlt sich gut an", schwärmt der Filmemacher im Interview mit der "Bild"-Zeitung.

"Eine Frau auf Augenhöhe"

Aber auch an der privaten Seite seiner neuen Freundin hat der 54-Jährige einen Narren gefressen. "Sie ist eine Frau auf Augenhöhe. Sie engagiert sich für Menschen, so wie ich das auch tue. Sie hat nach der Katastrophe in L.A. ihr ganzes Telefonbuch aktiviert, Boote organisiert. Das finde ich so toll", so Schweiger. Und nicht nur das: Großartig sei auch, dass sie über seinen Humor ebenso lachen könne, wie sie ihn oft zum Lachen bringe.

Er und die 22 Jahre jüngere Dutton hätten sich in Los Angeles kennengelernt, "bei den Drehbucharbeiten zu 'Keinohrhasen'", erinnert sich Schweiger. Der Film startete 2007 in den Kinos. "Jetzt haben wir uns in L.A. wiedergesehen, und es hat gefunkt. Es war Liebe auf den zweiten Blick", fasst er zusammen.

Laut Til Schweiger ist sogar seine Ex-Frau von der neuen Flamme an seiner Seite begeistert. Dana Schweiger habe gesagt, "dass sie Francesca klasse findet". Schweiger war mit dem Model von 1995 bis 2014 verheiratet, getrennt hatten sich die beiden jedoch schon 2005. Gemeinsam bekamen sie vier Kinder: Valentin, Luna, Lilli und Emma. Seine letzte offizielle Beziehung vor Dutton führte der Filmemacher mit Regieassistentin Marlene Shirley. Sie ging im Winter 2016 in die Brüche.

