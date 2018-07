Unterhaltung

Angekommen bei Familie Klum: Tom Kaulitz zeigt Papa-Qualitäten

Heidi Klum und Tom Kaulitz tragen ihr Liebesglück zur Schau, wo und wann es nur geht. Doch nun postet das Model ein Foto, das beweist: Zwischen ihr und dem Musiker ist es wirklich, wirklich ernst. Denn offenbar ist er schon ein festes Familienmitglied.

Seit Wochen schwebt Heidi Klum in aller Öffentlichkeit auf Wolke sieben mit ihrem neuen Freund Tom Kaulitz. Und in dem 28-Jährigen scheinen nicht nur Partner-, sondern auch Vaterqualitäten zu stecken. Denn wie ein neues Foto auf dem Instagram-Account des 45-jährigen Models beweist, durfte der Musiker beim Familienausflug am Wochenende nicht fehlen.

Das Foto zeigt Heidi Klum, ihre achtjährige Tochter Lou und den "Tokio Hotel"-Gitarristen, die gemeinsam auf einem Ruderboot durch den Central Park in New York schippern. Im Gegensatz zu den letzten Fotos auf Klums Instagram-Kanal schmust das Model diesmal aber nicht mit ihrem Freund, sondern mit der Tochter: Eng umschlungen hält sie die Achtjährige im Arm, und Kaulitz lächelt in ihre Richtung. Schöner könnte der Sonntag für das Model wohl nicht sein - das Foto kommentiert sie nur mit "Sonntage..." und einem Herz.

Erst neulich waren die Anwälte der beiden gegen die Veröffentlichung von intimen Paparazzi-Fotos vorgegangen. Doch privat zeigt sich das Paar wesentlich offenherziger: Kürzlich postete Heidi Klum ein Instagram-Foto, das sie und Kaulitz allem Anschein nach im Bett zeigt. Sie trägt ein Top, während er mit nacktem Oberkörper abgebildet ist. Unter das Foto schrieb sie lediglich: "Dein Lächeln ist unwiderstehlich." Dahinter folgt ein Rotes-Herz-Emoji.

Quelle: n-tv.de