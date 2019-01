Das "Traumschiff" kann wieder auslaufen. Denn es gibt einen neuen Kapitän, wie die "Bild"-Zeitung berichtete. Demnach handelt es sich um den Schauspieler Daniel Morgenroth.

Das ist der Neue: Daniel Morgenroth. (Foto: imago/Future Image)

Doch der 55-Jährige ist nur eine Übergangslösung. Er spielt den Ersten Offizier an Bord und wird auch nur in der Osterfolge in der Rolle zu sehen sein. Für die Weihnachts- und Neujahrfolge sucht das ZDF weiterhin einen neuen Kapitän.

Morgenroth ist kein Unbekannter auf dem berühmten Fernseh-Schiff. Er hatte zuvor schon kleine Gastrollen an Bord inne. Sascha Hehn, der bisherige Kapitän, hatte im Mai überraschend seinen Rückzug aus der Serie verkündet. Seinen letzten Einsatz als "Traumschiff"-Kapitän hatte der 64-Jährige am 1. Januar.