Da waren es nur noch elf: Für Verena Kerth ist bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Schluss. Die Zuschauer haben genug von der Radiomoderatorin gesehen. Den Rest der Staffel verfolgt sie im Luxus-Hotel Versace. Dort wartet womöglich eine große Überraschung auf die 41-Jährige.

Wer 2023 die Dschungelkrone holt und damit in der aktuellen Staffel auf Filip Pavlovic folgt, steht noch in den Sternen. Verena Kerth wird es zumindest definitiv nicht sein. Als erste Kandidatin muss die Moderatorin sich von den anderen Promi-Campern verabschieden. Zunächst ging es am 20. Januar in "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL (auch bei RTL+) aber wie immer hoch her.

In einer Live-Schalte verkündeten das Moderatoren-Duo aus Sonja Zietlow und Jan Köppen, dass Verena Kerth, von der in der aktuellen Folge nur wenig zu sehen war, die Show verlassen muss. Neben ihr stand Jana Pallaske auf der Kippe. "Krass, ja", resümierte Kerth nach der Entscheidung. Claudia Effenberg stiegen sofort Tränen in die Augen und Lucas Cordalis befand, dass Verenas frühes Aus "ein echter Schocker" ist.

Jetzt warten die Annehmlichkeiten des Luxus-Hotels Versace und ihr Liebster Marc Terenzi auf die 41-Jährige. Terenzi hatte im Vorfeld mit einem Heiratsantrag in Australien geliebäugelt. Vielleicht gibt es für ja doch noch das große Happy End Down Under.

Um die Krone des Dschungels kämpfen somit neben Effenberg, Cordalis und Pallaske noch"Playboy"- und Reality-TV-Star Cecilia Asoro, "DSDS"-Sänger und "Checker vom Neckar" Cosimo Citiolo, YouTube-Star und Influencerin Jolina Mennen, Topmodel Papis Loveday, Model und "GNTM"-Zicke Tessa Bergmeier, Musiker Markus Mörl, Visagistin und Reality-TV-Star Djamila Rowe und Trash-TV-Macho Luigi "Gigi" Birofio.

Die Highlights von Tag 8 im Camp können Sie hier in unserer Zusammenfassung lesen oder sich durch die Bildergalerie klicken.