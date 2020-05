Verona Pooth gewährt gerne Einblicke in ihr Privatleben. Nun nimmt sie ihre Fans wieder einmal mit ins Badezimmer. Dort lässt sie die Maske fallen und zeigt ihren Fans, wie sie ohne Make-up aussieht.

Immer wieder erfreut Verona Pooth ihre Fans mit Einblicken in ihr Privatleben, aber auch mit Ausblicken auf ihren wirklich bewundernswerten Körper. Immerhin ist die Moderatorin bereits 52 Jahre alt, doch wirkt sie auf vielen Strandbildern keinen Tag älter als 25. Und auch ihr neuester Post bei Instagram zeigt, wie junggeblieben sie ist.

Auf dem Spiegel-Selfie aus dem Pooth'schen Badezimmer trägt sie ein Handtuch als Turban auf dem Kopf, ein weiteres hat sie sich um den Körper gewickelt. Ungewohnt ist der Anblick ihres Gesichts, denn während sie auf den übrigens Fotos stets mit Make-up zu sehen ist, hat sie sich dieses Mal abgeschminkt.

Rote Lippen, keine Falten

Zwar sind die Augenbrauen noch recht dick und die Lippen sehr rot, zudem wurde eine Pflegemaske aufs Gesicht aufgetragen, dennoch wirkt all das schon ziemlich faltenfrei. Dazu schreibt Pooth: "Der Lack ist ab" und kündigt ein Wannenbad und einen anschließenden Wellnesstee an. Tee alleine reicht für ein solch frisches Aussehen aber vermutlich nicht, allerdings hat Pooth auch nie einen Hehl daraus gemacht, gelegentlich beim Beauty-Doc vorbeizuschauen.

Einblicke in Pooths Nassbereich kommen bei ihren Followern immer gut an. Schon Anfang April konnte man sie in sportlicher Unterwäsche vor dem vermutlich selben Spiegel betrachten. Dass ein solcher Körper natürlich auch eine Menge Arbeit bedeutet, belegt die Erinnerung, die Pooth vor einigen Tagen hochlud. Zwar entstanden die Aufnahmen mit ihrem Personal Trainer bereits vor einem Jahr, doch ein solch schweißtreibendes Training gehört sicherlich längst zu ihrem Alltag. Gerade in der Corona-Isolation.