"Let's Dance" ist zu Ende, die neue Dancing Queen Anna Ermakova gekrönt. Da kann sich Moderatorin Victoria Swarovski doch nun endlich ein bisschen Me-Time gönnen. Und genau das tut sie - nicht nur mit einem Bikini-Shooting, sondern auch an der Seite ihres Freundes Mark Mateschitz.

Puh, das war anstrengend! Rund drei Monate dauerte die jüngste "Let's Dance"-Staffel, bis am vergangenen Freitag endlich Anna Ermakova ihren Sieg feiern konnte. Nach dieser arbeitsreichen Zeit freut sich Moderatorin Victoria Swarovski jetzt auf ihren wohlverdienten Urlaub. "Ich kann es gar nicht abwarten, endlich wieder am Meer zu sein, ins Wasser zu springen und lange Strandspaziergänge zu machen", erklärt sie.

Dafür in Stimmung gebracht hat sie sich bereits mit einem Bikini-Shooting für das Label "Lascana". Allzu viel Vorbereitung musste sie darauf offenbar nicht verwenden. "In shape zu sein, ist auch Teil meines Jobs", erklärt die 29-Jährige schließlich. Dies bedeute jedoch nicht, dass sie sich nicht ab und an auch etwas gönne. "Ich trinke gerne mal ein Bierchen, wie nach jeder Show am Freitag. Außerdem bin ich Tirolerin, liebe Kaiserschmarrn und Schnitzel, das gehört einfach dazu und darauf würde ich auch nie verzichten", bekennt Swarovski.

An sich selbst hat die Moderatorin zugleich nichts groß auszusetzen. "Ich bin sehr glücklich mit meinem Aussehen. Wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich gerne die Beine meiner jüngeren Schwester Paulina. Sie hat richtig lange Haxen, aber es ist so, wie es ist und ich bin happy damit", plaudert Swarovski aus.

Runder Geburtstag im August

Wie viele Bikinis sie privat so habe, kann sie unterdessen gar nicht genau sagen. "Es sind aber viele. Ich liebe Abwechslung und habe gerne für jeden Anlass das richtige Outfit am Start. Ich bin zwar Sternzeichen Löwe, liebe aber das Wasser - Bikinis und Badeanzüge kann ich also nicht genug haben", bekennt sie.

Mit Mark Mateschitz hielt Swarovski beim Fußballspiel Händchen.

"Ich freue mich auf Sonne, ausspannen, leckeres Essen und darauf, meine neuen Beach-Outfits in Knallfarben auszuführen", verrät Swarovski weiterhin und ergänzt: "Außerdem freue ich mich auf meinen runden Geburtstag, am 16. August werde ich 30 Jahre alt, das muss natürlich ordentlich gefeiert werden."

Man darf wohl davon ausgehen, dass bei der Feier auch Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz mit von der Partie sein wird. Der 30-Jährige und Swarovski zeigten sich nämlich nun erstmals auch ganz offiziell als Liebespaar in der Öffentlichkeit. Mit Freunden besuchten die beiden das Fußballspiel Red Bull Salzburg gegen SK Sturm Graz in Salzburg. Auf der Tribüne ließen sie sich glücklich strahlend beim Händchenhalten ablichten.

Swarovskis neuer "Hase"

Dass die beiden ein Paar sind, hatte Swarovski bereits am Ostersonntag mit einem ersten gemeinsamen Foto auf Instagram bestätigt. Damals teilte der Spross der österreichischen Schmuckdynastie einen Urlaubsschnappschuss, der sie und Mateschitz von hinten auf einem Felsen vor der Bergkulisse von Kapstadt zeigte.

Swarovski schmiegte sich dabei an ihren Freund, der durch seine Red-Bull-Kappe und die Verlinkung seines Accounts zu identifizieren war. Zum Foto schrieb die gebürtige Innsbruckerin neben einem Ostergruß an ihre rund 540.000 Followerinnen und Follower eine süße Liebeserklärung an den neuen Mann an ihrer Seite: "No-Bunny compares to you" ("Kein Hase ist mit dir vergleichbar") - ein Wortspiel aus den englischen Begriffen "Nobody" ("Niemand") und "Bunny" ("Hase").

Anfang des Jahres war Swarovskis Beziehung mit dem 46-jährigen Werner Mürz in die Brüche gegangen. Die beiden gaben nach knapp sechs gemeinsamen Ehejahren ihre Trennung bekannt.