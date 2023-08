Während "Barbie" weiter Kinorekorde bricht, lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit, um die Figuren des Films besser zu verstehen. Wer ist zum Beispiel der sympathische Allan? Und welche kuriose Hintergrundgeschichte um seine Freundin Midge sorgte in den 90ern für eine Kontroverse?

Wer in diesem Jahr an "Barbie" denkt, dem fällt vermutlich zuerst Margot Robbie ein, gefolgt von Ryan Gosling. Für viele der Lacher im Kinosaal dürfte allerdings auch Michael Ceras Rolle sorgen. Cera spielt in dem Kinohit Allan. Nur Hardcore-Barbie-Fans dürften im Vorfeld gewusst haben, wer Allan in "Barbieland" ist. Die meisten saßen wahrscheinlich ahnungslos in den Kinosesseln.

Allan 1964. (Foto: IMAGO/TT)

Die Puppe Allan wurde zum ersten Mal 1964 als bester Freund von Barbies Freund Ken verkauft. Er kam mit dem Hinweis, dass ihm sogar Kens Klamotten passen würden. Ruth Handler, Erfinderin der Puppenwelt, benannte ihn nach ihrem Schwiegersohn. Allans großer Auftritt in der Barbie-Welt dauerte jedoch nicht lange. 1964 wurde die Produktion eingestellt und in den Folgejahrzehnten nur noch sporadisch wieder aufgenommen. Deshalb gibt es ihn auch in Greta Gerwigs Kino-Adaption nur einmal.

In den 90er-Jahren feierte Allan ein kurzes Comeback. Er heiratete seine Freundin Midge, die eine natürlichere Gegenspielerin zu Barbie sein sollte. Sommersprossen, wenig Make-up - mit ihrem Aussehen sollte Midge auch Kritiker des Plastik-Looks von Barbie ansprechen. "Midge war nicht die Traumfrau. Barbie war die Traumfrau. Midge war der hässliche Sidekick, der vielleicht einen Fehler gemacht hat", erklärt M.G. Lord, Autor von "Forever Barbie: The Unauthorized Biography of a Real Doll" im Gespräch mit "BuzzFeed".

Boykott gegen schwangere Freundin

Doch die Hintergrundgeschichte von Midge ist kontrovers. Denn Midge wurde, so die originalen Barbie-Geschichten, in den Neunzigern von Allan schwanger. Mit einem Magneten wurde der Plastikbauch an der Puppe befestigt, sodass er abnehmbar war. "Midge and Baby" wurde damals im "Happy Family"-Set von Mattel verkauft - zum Leidwesen der eher konservativen Barbie-Fans, die die Darstellung einer schwangeren Puppe, mit der junge Kinder spielen, boykottierten. Anfang der 2000er wurde das Set aus dem Sortiment genommen.

Im "Barbie"-Film von Greta Gerwig kommt neben vielen Barbies und Kens auch Midge vor. Gespielt wird sie von Emerald Fennell. Dass sie aus dem Sortiment genommen wurde, weil sie aufgrund ihrer Schwangerschaft besonders die konservativen US-Kunden auf die Palme brachte, wird ebenfalls im Film thematisiert.

Neben den vielen Kens mit ihrem Testosteron und ihrer zur Schau gestellten Männlichkeit sticht Cera als Allan heraus. Als Gosling und seine Ken-Kumpels im Film "Barbieland" für sich einnehmen wollen, will er die pinke Welt so schnell wie möglich verlassen. Die Beziehung zu Midge wird in Gerwigs Film allerdings nicht weiter thematisiert.

Dieser Text erschien ursprünglich bei stern.de.