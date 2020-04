Die Ostertage nehmen viele Promis zum Anlass, sich die Zeit in Quarantäne mit dem Posten besonderer Feiertagsgrüße zu verkürzen. Von Gigi Hadid über Heidi Klum bis Naomi Campell gibt es in den sozialen Medien gerade jede Menge große Ohren zu bestaunen.

Ostern in Quarantäne. Statt die Zeit mit der Familie zu verbringen, hocken die meisten Menschen allein oder mit ihren engsten Lieben daheim und schicken von dort aus Feiertagsgrüße hinaus in die Welt. So auch viele Schöne und Reiche, die sich dafür etwas Besonderes ausgedacht haben.

Und so erfreuen vor allem die Damen unter den Prominenten ihre Follower bei Instagram mit österlichen Grüßen, für die sie sich Ohren aufgesetzt und Klamotten ausgezogen haben. Dabei gehen sie an das Thema Hase ganz unterschiedlich heran.

Kylie Jenner beispielsweise hat sich in hautfarbenen Stoff gehüllt und irgendwo goldene Hasenohren hervorgekramt, die sie sich auf dem Boden hockend an die Stirn hält.

Model Gigi Hadid hat in ihrer digitalen Fotokiste gekramt und Bilder eines Shootings aus dem Jahre 2018 hervorgekramt. Darauf trägt sie eine Maske samt Ohren und wechselnde Outfits. Angereichert wird die Fotoserie mit weiteren Bildern, die laut Text seinerzeit für das "Love Magazine" entstanden.

Gleich in sechsfacher Ausführung kommt Topmodel Naomi Campbell daher. Auf ihrem Oster-Foto ist sie in unterschiedlichen Posen aber dem immer selben heißen Playboy-Bunny-Kostüm zu sehen.

Paris Hilton nutzt die Gelegenheit nicht nur, um ihren Abonnenten schöne Feiertage zu wünschen. Mit Hasenohren-Filter und digitalem Herzchen auf der Nase weist sie auf das virtuelle Musikfestival "Triller" hin. An dem nimmt die Hotel-Erbin mit Künstlern wie Snoop Dogg und Marshmallo teil, um so Geld für den Kampf gegen Covid-19 zu sammeln. Das Event findet das gesamte Wochenende online statt, Hilton selbst ist mit einem DJ-Set vertreten.

Ganz anders und weitaus weniger sexy kommt Katy Perry als niedlicher Osterhase daher. Im Ganzkörper-Flauschkostüm präsentiert sie sich auf ihrem Instagram-Account. Unter dem rosa Hasenbauch zeichnet sich deutlich ihre Babykugel ab.

Und auch Heidi Klum hat sich dem feierlichen Anlass entsprechend Ohren aufgesetzt. Ihre sind per Reifen auf dem Kopf befestigt, darunter trägt sie eine Strickmütze. Glitzer-Filter drüber, fertig sind die Klum'schen Ostergrüße, für die sie beinahe ungewohnt angezogen ist.

Alles in allem gibt es also auch an Ostern wieder einiges zu sehen in den sozialen Netzwerken. Ob das ein mehrtägiges Fest mit der ganzen Familie ersetzen kann, ist allerdings fraglich. Ein kleiner Trost ist es aber ja vielleicht dennoch für den einen oder anderen Fan.