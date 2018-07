Unterhaltung

Ein Titan ganz klein: Wer ist denn dieser Wonneproppen?

Seit ein paar Wochen hat Dieter Bohlen ein neues Hobby: Instagram. Mittlerweile versorgt er die Nutzer des Portals regelmäßig mit Neuigkeiten aus seinem Leben - und manchen ollen Kamellen, zum Beispiel einem Schnappschuss aus Kindertagen.

Dieter Bohlen ist bei Instagram nicht mehr zu bremsen. Auf mehr als 350.000 Follower ist seine Fangemeinde bei dem Netzwerk bereits angewachsen, seit der "Poptitan" vor ein paar Wochen seine neue Liebe zum Posten von Bildern, Videos und Nachrichten entdeckt hat.

So macht es tatsächlich den Eindruck, als liefere Bohlen seiner Community weitgehende Einblicke in seinen Alltag auf Mallorca. Egal, ob er gerade beim Joggen, mit seiner Freundin Carina beim Essen oder beim Planschen im Meer ist - unter dem Motto "Dieters Tagesschau" postet sich der 64-Jährige derzeit munter die Seele vom Leib.

Doch nicht nur an seinem aktuellen Leben lässt der Chefjuror von "Deutschland sucht den Superstar" seine Fans teilhaben, sondern auch an seiner Vergangenheit. So gehört zu Bohlens jüngsten Instagram-Veröffentlichungen auch ein Foto, das ihn als kleinen Jungen zeigt.

"Ach, wie süß"

"Viele von Euch wollten ja mal ein Kinderfoto von mir sehen. Ich war schon damals frech. Wie habt ihr euch verändert?", schrieb er zu dem Schnappschuss.

Die Fans danken es ihm mit zahlreichen positiven Kommentaren. "Einer der sympathischsten Menschen im deutschen Fernsehen!", kommentierte etwa eine Nutzerin nur indirekt das Bild. Schon deutlicher wurde eine andere: "Ach, wie süß, aber bist heute auch noch süß." Ein dritter Kommentar dagegen lautete: "Mega sweet warst du als kleiner Bub ... hast bestimmt die Mädchen damals schon auf deiner Seite gehabt, oder?"

Bohlen dürfte das natürlich freuen. Ebenso wie die weiter wachsende Zahl seiner Follower. Schon bei der magischen Marke von 100.000 bekam sich der Produzent vor Freude kaum noch ein. Was er wohl sagen wird, wenn erst die Marke von 500.000 geknackt sein wird?

Quelle: n-tv.de