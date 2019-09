Dass Pink zu feiern versteht, wissen wir spätestens seit ihrem Hit "Get The Party Started". Am Sonntag hatte die Sängerin mal wieder allen Grund, die Korken knallen zu lassen: Sie wurde 40. Ihr Ehemann Carey Hart gratuliert dazu mit einer ganz besonderen Instagram-Botschaft.

Ja, es sind tatsächlich schon fast 20 Jahre vergangen, seit Pink mit Songs wie "Lady Marmalade", "Get The Party Started" oder "Just Like A Pill" kurz nach der Jahrtausendwende auf einmal auf der Bildfläche erschien. Von da ist sie seither auch nicht mehr wegzudenken. Die Zeit geht allerdings auch an Popstars nicht einfach vorbei.

So feierte die Sängerin am Sonntag ihren 40. Geburtstag. Klar, dass auch ihr Ehemann Carey Hart da mit Glückwünschen nicht hintenanstehen will. So postete der Motocrossfahrer auf seinem Instagram-Account mehrere Fotos, die ihn an der Seite seiner Frau oder im Kreise der Familie zeigen.

Dazu schrieb Hart einen längeren Text, in dem er Pink zu ihrem Ehrentag gratuliert. "Willkommen in deinen 40ern, Baby. Ich habe 18 Geburtstage mit dir gefeiert und kann sagen, es ist toll, mit dir älter zu werden", erklärt der 44-Jährige.

"Immer besser"

"Du bist eine erfolgreiche Geschäftsfrau geworden, ein Superstar, eine hingebungsvolle Mutter, eine Menschenfreundin, eine zur Seite stehende Frau, eine Winzerin, eine Motorrad-Mama, eine großartige Freundin für alle um dich herum. Ich bin so stolz auf die Frau, zu der du geworden bist, und du bist schöner denn je", gerät Hart weiter ins Schwärmen und fährt fort: "Du bist tatsächlich wie Wein. Du wirst einfach nur immer besser und ich bin so glücklich, diesen verrückten Trip mit dir unternehmen zu dürfen."

Er freue sich auf viele weitere Geburtstage an ihrer Seite, schreibt Hart in Richtung seiner Ehefrau. "Ich kann es nicht erwarten, zu sehen, wie irre du und ich in unseren 80ern sein werden."

Trautes Familienglück

Wenig später postete Hart auch noch ein Bild von seiner Tochter, die gerade einen neuen Haarschnitt mit abrasierten Seiten verpasst bekommt. "Ich liebe meine Punk-Rock-Tochter", schrieb er dazu. Er freue sich darauf, sie weiter aufwachsen zu sehen.

Anscheinend schweben Hart, Pink und ihre Familie aktuell also tatsächlich auf Wolke sieben. Das war nicht immer so. Sowohl vor als auch nach seiner Hochzeit im Januar 2006 hatte das Paar Trennungsphasen, in denen die Beziehung den Bach hinunter zu gehen schien. Doch letztlich rauften sich die beiden jedes Mal wieder zusammen. Ihre Tochter kam 2011 zur Welt. 2016 bekamen Hart und Pink zudem noch einen Sohn.