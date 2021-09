Die Zeit im Lockdown hat viele Musiker zu neuen Songs inspiriert. Auch die Fantastischen Vier geben zu, dass es ohne die Isolation wohl so schnell keine neue Musik von ihnen gegeben hätte.

Die Isolation während der Corona-Pandemie hat die Fantastischen Vier nicht vom Schreiben neuer Songs abgehalten. Bandmitglied Michael Beck sagte den "Badischen Neuesten Nachrichten": "Eigentlich hatten wir nicht geplant, vor unserer Jubiläumstour neue Songs zu schreiben."

Aber dann sei alles gestoppt worden, jeder sei für sich isoliert gewesen. Dieses Gefühl habe er dann in ein paar Texten ausgedrückt. So handele zum Beispiel der Song "Irgendwann" von den Erfahrungen in der Pandemie. "Aber als das raus war, haben wir für uns festgestellt, dass es damit auch genug ist, denn wir sind keine schwermütige Band."

Viele andere hätten die Zeit genutzt und seien ins Studio gegangen. "Uns hat in der Isolation die Inspiration und die Laune gefehlt", wird Beck weiter zitiert. Und Smudo ergänzt: "Wenn das Zusammensein gut ist und die Laune toll, dann fallen uns lustige Sachen ein. Aber die Isolation ist kein gutes Klima für Fanta-Songs."

Mit der "30 Jahre Live"-Tour wollten die Hip-Hop-Urgesteine ihr Jubiläum feiern. Wegen der Corona-Pandemie musste diese jedoch bereits zum zweiten Mal verschoben werden und soll nun 2022 stattfinden. Es ist trotz ihrer langjährigen Karriere die erste Stadiontour für die Fantastischen Vier.