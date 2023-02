Yvonne Catterfeld sitzt auch in der Jury bei "The Masked Singer".

Nach 14 Jahren Liebe trennte sich Yvonne Catterfeld 2021 von ihrem Partner und Schauspielkollegen Oliver Wnuk - nun macht die 43-Jährige ihre neue Beziehung öffentlich. Wer der Mann an ihrer Seite ist, verrät Catterfeld nicht. Nur so viel: So bekannt wie sein Vorgänger ist er nicht.

Schauspielerin und Sängerin Yvonne Catterfeld hat eine neue Liebe. Das bestätigte die 43-Jährige am Rande der Berlinale, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. "Ich bin schon seit längerer Zeit wieder in einer Beziehung", zitiert das Blatt Catterfeld. Zwar wolle sie aus der Beziehung kein Geheimnis machen, wer der neue Mann ihrer Seite ist, verriet sie aber dennoch nicht. Anders als ihr Ex-Partner, der Schauspieler Oliver Wnuk, stehe er nicht in der Öffentlichkeit, so Catterfeld.

Catterfeld hatte sich bereits vor einiger Zeit von Wnuk getrennt. Die beiden Schauspieler waren 14 Jahre ein Paar. Bekannt gemacht hatten die beiden ihre Trennung erst Ende Dezember 2021. "Wir verbringen gemeinsam Weihnachten - sind aber seit diesem Frühjahr kein Liebespaar mehr", hatte Catterfeld auf Instagram geschrieben. Catterfeld und Wnuk haben einen gemeinsamen Sohn, den 8-jährigen Charlie.

Die Trennung verlief nach Worten der beiden Schauspieler einvernehmlich und ohne Streit. "Das Wissen, dass sich - allein durch unseren Sohn - unsere Wege ein Leben lang kreuzen werden, gibt uns ein gutes Gefühl", schrieben sie. Einblicke in ihr Privatleben gibt Catterfeld nur selten. Allerdings finden ihre persönlichen Erfahrungen auch immer wieder Eingang in ihre Musik.

"Ich bin eine Person, die Veränderung nicht mag", erklärte Catterfeld in einem Interview vor zwei Jahren. "Aber manchmal muss es sein." Priorität in ihrem Leben habe ganz klar ihr Sohn. Um Zeit mit ihm verbringen zu können, sage sie auch Filmprojekte ab. "Alles andere würde mich auch sehr unglücklich machen."