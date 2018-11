Unterhaltung

"Er liegt im Sterben!": Zustand von "Malle-Jens" ist sehr ernst

Jens Büchner, bekannt als "Malle-Jens" aus der Vox-Serie "Goodbye Deutschland", kämpft nach Angaben einer Ex-Freundin um sein Leben. Der 49-Jährige liegt in einem Krankenhaus auf der Ferieninsel. Sein Zustand soll sehr schlecht sein.

Der Zustand des TV-Aussteigers Jens "Malle-Jens" Büchner ist einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge sehr ernst. Unter Berufung auf Bekannte des 49-Jährigen berichtet das Blatt, Büchner hänge am Tropf und bekomme eine künstliche Sauerstoffzufuhr. Er soll stark abgenommen haben und sei kaum mehr wiederzuerkennen.

"Malle-Jens" wurde durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" bekannt. Büchner fing in der Reihe in Cala Millor ein neues Leben an und eröffnete ein Lokal. Zudem begann er eine Gesangskarriere am Ballermann. Büchner wird derzeit in einem Krankenhaus in Palma de Mallorca behandelt. Die genaue Diagnose des TV-Auswanderers war bisher nicht bekannt.

In einem Facebook-Post meldet sich nun auch die Ex-Freundin von "Malle-Jens", Jennifer Matthias, zu Wort. Die 31-Jährige, die ein gemeinsames Kind mit dem Aussteiger hat, schreibt: "Jens liegt im Sterben!" Ihr Sohn werde "seinen Papa verlieren und 4 weitere Kinder auch". "Es ist die absolute Hölle was hier passiert!", schreibt sie weiter.

Matthias berichtet davon, dass sie "Malle-Jens" zwei Mal im Krankenhaus besucht habe. "Er hat es sich gewünscht und es war für mich eine Selbstverständlichkeit", schreibt sie früheren Streitereien zum Trotz. Zudem äußert sie sich über Auslöser und Art seiner Erkrankung: "Vor 5 Jahren hatte Jens Schatten auf der Lunge... Grund: STRESS! Er musste alles machen, alles mitnehmen. Ich habe ihn damals versucht ein wenig zu bremsen, da ich wusste, dass er gesundheitlich anfällig ist. Aber er hörte nicht..."

Quelle: n-tv.de