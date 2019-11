Innige Umarmungen und heiße Küsse: Zwischen trächtigen Kühen, spuckenden Alpakas und Marmelade köchelnden Schwiegermuttis bahnt sich die Liebe ihren Weg.

Kurz vor der Zielgeraden steht Inka Bause mit weit aufgerissenen Augen vor der Kamera und fragt: "Wer ist verliebt? Und bei wem werden die Gefühle auch erwidert?" Tja, liebe Inka, so wie es aussieht, haben beim diesjährigen "Bauer sucht Frau"-Rennen um die große Liebe erstaunliche viele Wald- und Wiesen-Töpfe ihren passenden Deckel gefunden.

"Wir kuscheln heute auch noch schön"

Auch bei Jürgen und Kerstin werden Küsse ausgetauscht. (Foto: TVNOW)

Mit am lautesten pochen die Herzen im schönen Thüringen. Hier haben sich Kugelblitz Jürgen und Fluppen-Marie Kerstin längst auf eine schmusige Zukunft zu zweit geeinigt. Beim ersten Hausbesuch in der Pfalz bläst der sympathische Experte für Mutterkuhhaltung auch sogleich zum Angriff: "Wir kuscheln heute auch noch schön", flüstert Jürgen seiner Kerstin ins Ohr.

Bei der Weinprobe am Nachmittag gibt Kerstin ihrem neuen Lover grünes Licht: "Beim Prosten immer schön in die Augen gucken. Sonst wird der Sex schlecht", erklärt Kerstin. Jürgens Blicke weichen nicht mehr ab. Der Bauer hat verstanden. Wir gratulieren und wünschen eine angenehme Nacht.

Schoko-Meerestiere und Discounter-Sekt

Auch Ostfriesen-Landwirt Burkhard und seine Tanja schweben nach gemeinsamer Einschätzung der Lage "mindestens auf Wolke fünf". Das reicht vielleicht noch nicht für ungehemmte Körperspiele, aber allemal für ein romantisches Leuchtturm-Date mit Schoko-Meerestieren und Discounter-Sekt.

Ziegenfreund Thomas und Zartpflänzchen Carina genießen ebenfalls liebevolle Stunden zu zweit. Nach der erfolgreichen Praktikumsplatzbewerbung in Mama Marlies‘ hofeigener Marmeladenküche kann Carina ihre Hier-und-jetzt-Gefühle kaum noch im Zaum halten. Nach einem gemütlichen Ausritt und einer anschließenden Abkühlung im schnieken Hof-Pool lässt Carina gar den ersten Kuss zu. Und wieder fließen literweise Tränen. Diesmal allerdings vor Freude.

Tränende Augen präsentieren sich auch auf dem Hof von Alpaka-Züchter Henry. Glücklicherweise schluchzt hier aber kein Zweibeiner, sondern nur eine der zotteligen Stalldamen. Die wird von Hobby-Augenärztin Sabine aber sofort liebevoll versorgt.

Henry, die Alpakas, das wunderschöne Niedersachsen…

Henry schwankt noch, Sabine strampelt. (Foto: TVNOW)

Ja, auch im niedersächsischen Landkreis Grafschaft Bentheim hängt der Himmel voller Geigen – zumindest für Sabine. Die Wienerin ist hin und weg. Henry, die Alpakas, das wunderschöne Niedersachsen: Gerne würde Sabine noch eine Hof-Ehrenrunde drehen. Aber der Bauer mit den Kniffaugen braucht noch etwas Bedenkzeit. "Schau'n mer ma!", würde der Kaiser jetzt sagen.

Fehlen noch Paraguay-Farmer Rudi, Ackerbauer Kai aus Hessen und der bayerische Herzbrech-Model-Landwirt Michael. Bei Rudi und Kai sorgen Trächtigkeitskontrollen, Schießübungen und Karaoke-Exzesse für gute Stimmung. Und selbst Michael kriegt am Ende der Staffel noch die Kurve und schließt seine einst verbannte Carina mit einem rosaroten Lächeln im Gesicht in die Arme. Alle crazy in love? Alle crazy in love! Inka klatscht begeistert in die Hände und bereitet schon mal das Abschlussfest vor. Nächste Woche tanzen wir dann alle nochmal auf den Tischen und schauen, welche Beziehung wirklich Zukunft hat…

