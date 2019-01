Und an wem bleibt Andrej am Ende wohl kleben?

Neues Jahr, neues Rosenglück! Zum Start der neunten Bachelor-Staffel machen 20 liebeshungrige Stiletto-Girls einem ballverliebten Katalog-Beau namens Andrej artgerecht den Hof.

Sonne, Kakteen und jede Menge rote Rosen: Juhu, der Bachelor ist im Anmarsch! Das neue Jahr ist noch keine drei Tage alt, da hält es für Freunde tiefgehender HD-Trash-Unterhaltung schon das erste Highlight bereit. Diesmal im Big-Love-Angebot: um die 85 Kilogramm gehärtetes Muskelfleisch, verteilt auf 1,90 m Körpergröße. Ja, der Bachelor grüßt auch im Jahr 2019 wieder vom oberen Ende der Traummann-Nahrungskette. Aber auch die, die das Herz des Vorzeige-Posterboys mit der Schwäche für runde Bälle und hoch hängende Körbe erobern wollen, legen viel Wert auf ein adrettes Hochglanz-Erscheinungsbild.

Barbie-Double und Playboy-Häschen

Ganz vorne mit dabei im Rennen um die Spieglein-an-der-Wand-Trophäe ist Shopping-Queen Jade aus Köln. Das blonde Barbie-Double mit der Gackern-ist-das-halbe-Leben-Attitüde marschiert in puncto High-End-Selbstdarstellung vorneweg. Nur wenige Schritte dahinter stehen Kickbox-Girl und Playboy-Häschen Isabell, Chaos-Girl Cecilia und Pharmareferentin Christina bereits in Lauerposition. Vor allem Letztgenannte schart schon mit den Gucci-Hufen und parkt den imaginären "Angeleckt, ist meins!"-Aufkleber griffbereit im glitzernden Handtäschchen.

Angelt sich Pharmareferentin Christina den Bachelor? (Foto: MG RTL D)

Auch andere Möchtegern-VIP-Exemplare in blond, brünett und rassig präsentieren sich im hibbeligen Wo-ist-die-Kamera-Modus. Die Namen all derer, die sich im überfüllten Flur eines mexikanischen Strandhotels - vom Schönheitswahn gepackt - gegenseitig über den Haufen rennen, kann sich (noch) keiner merken. Zwischen aufgeplusterten Haupthaar-Vogelnestern und zurecht gekneteten Sylvie-Meis-Gedenk-Dekolletés spielen persönliche Eckdaten aber auch noch keine allzu große Rolle. Wichtig ist nur die Oberfläche. Und die wird mit allen verfügbaren Mitteln poliert und in Form gebracht.

Neben gängigen Diva-Hennen preschen auch wieder einige Provinz-Mäuschen ins Rampenlicht, denen im normalen Leben scheinbar nur wenige Menschen Aufmerksamkeit schenken. In der zweiten Reihe geht es erwartungsgemäß etwas "tiefgehender" zur Sache. Soll heißen: Man kennt sich bereits mit Vornamen, tauscht sich über "wichtige Charakterzüge" aus und erstellt bereits eine No-Go-Liste für den Hauptprotagonisten der kommenden Wochen (keine roten Haare, keine weißen Tennissocken, keine dreckigen Fingernägel).

Überschäumendes Tralala

Ein paar Duschgänge später können Kimberley, Ernestine, Claudia B. und Co endlich durchatmen und die ersten Häkchen auf ihrer Liste setzen. Der neue Bachelor Andrej Mangold hat nämlich weder rote Haare noch dreckige Fingernägel. Der Profibasketballer aus Hannover präsentiert sich erwartungsgemäß wie aus dem Ei gepellt. Und der perfekte Katalog-Auftritt des Bachelors schmeißt so manche Kandidatin während der ersten Kennenlern-Minute auf dem roten Teppich sichtlich aus der Bahn.

Hier lässt es sich aushalten: Andrej turtelt mit den Damen in einer Villa in Mexiko. (Foto: MG RTL D)

Statt zu reden wird geflüstert. "Hallöchen. Tolle Augen haste. Wie war nochmal dein Name?", piepst es wiederholt durch die mexikanische Nacht. Während die meisten Ladys direkt nach dem Ausstieg aus der pechschwarzen Jack-Bauer-SUV-Limousine in den Mama-hilf-mir-Modus schalten, überspielen andere ihre Nervosität mit grenzwertigen Slapstick-Einlagen. So wird beispielsweise vor der Nase des völlig überforderten Bachelors billig getanzt ("Kannst du mal 'nen Beat klatschen") und noch billiger geträllert ("Ich spüre die Sonne und das Meer von Mexiko-City …").

Nach so viel überschäumendem Tralala-Input und dem Erhalt einer Tasche voller unnützer Geschenke - Mini-Boxhandschuh, Pferdepeitsche (!), Brausepulver - muss sich der gute Andrej erst einmal sammeln. Eine Stunde später und überladen mit noch mehr oberflächlichen Smalltalk-Informationen klinkt sich der Bachelor schließlich aus ("Ich fühl mich wie ein Schwamm voll mit Wasser"). Wo sind die Rosen? Da entlang? Ah, Danke!

"Bei uns hat es nicht gefunkelt"

Der Bachelor hat fürs Erste genug. Bevor seine Sinne komplett den Geist aufgeben, schickt Andrej die ersten drei Damen auch schon wieder nach Hause. Die Namen der Enttäuschten: Jasmin, Julia und Karin. Erstgenannte hat das ganze Dilemma schnell durchschaut und outet sich als Stehauf-Frauchen: "Entweder es funkelt am Anfang oder nicht. Bei uns hat es nicht gefunkelt. Aber das Leben geht weiter".

Da hat sie wohl Recht, die Jasmin aus Düsseldorf. Mal schauen, bei wem sich das "Funkeln" in den nächsten Wochen in einen liebestollen Großbrand verwandelt. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball und stellen schon mal vorsorglich Brennspiritus und Feuerlöscher bereit. Man kann ja nie wissen.