Eine neue "Neue" und flächendeckendes Unwohlsein: Es geht drunter und drüber im schönen Los Cabos. Nach dem Abflug von Playboy-Häschen Isabell packen zwei weitere Damen freiwillig ihre Koffer.

30 Grad, die Sonne scheint, und über der Fünf-Sterne-Ladys-Villa weht ein laues Lüftchen: Es könnte so schön sein am Strand von Los Cabos. Für einige Rosengirls allerdings gleicht der All-inclusive-Aufenthalt am anderen Ende der Welt eher einer emotionalen Zerreißprobe.

Ein bisschen Spa muss sein. (Foto: MG RTL D)

Vor allem Crazy-in-love-Wrack Jennifer dreht so langsam aber sicher komplett am Zeiger. Während andere Ladys auf dem Rücken stolzer Pferdchen über frisch planierten Strandsand galoppieren, kleine zuckersüße Meeresschildkröten-Babys in die Freiheit entlassen und den malerischen Sonnenuntergang mit einem Gläschen Prosecco in der Hand genießen, heult Jennifer, umgeben von Spülmaschinen-Tabs und dreckigem Frühstücksgeschirr, Rotz und Wasser. "Ich kann bald nicht mehr. Mir fällt hier die Decke auf den Kopf", jammert die Kurzhaar-Brünette.

Handtuch-Diebin Eva mimt den Tröst-Engel. Die mystische Flüsterin aus Düsseldorf präsentiert sich emotional gefasster. Kein Wunder, hält der Bachelor doch scheinbar große Stücke auf die Flugbegleiterin mit der Lizenz zum Narkotisieren. Nachdem sich Eva von der klebrigen Schnotternase ihrer immer noch laut jaulenden Konkurrentin befreit hat, kommen sie und der Bachelor sich erneut näher. Umgeben von fluschigen Spa-Utensilien und umgarnt von geschmeidig knetenden Fuß-Masseusen tauschen Andrej und Eva tiefe Blicke aus. Sekunden vor dem ersten Kuss der Staffel platzt jedoch eine blonde Querschlägerin ins Wellness- und Kuschel-Paradies. Ihr Name: Sina.

Sina ist die neue "Neue"

Kennen wir Sina? Nein, noch nicht. Sina ist die Neue. Wie jetzt? Nathalia ist doch die Neue!? Ja, das stimmt. Nathalia ist die Neue. Jetzt ist Sina aber die neue "Neue"! Verwirrung macht sich breit - nicht nur beim Zuschauer, sondern auch beim sichtlich verdutzten Bachelor.

Neu? Ja, ganz neu: Sina. (Foto: MG RTL D)

Andrej muss das schräge Date-Crashing erst einmal verdauen. Mitsamt Schampus-Pulle wird Sina vom Bachelor höflich, aber bestimmt des Feldes verwiesen. Das juckt das neue, heiße Eisen im Rosenfeuer aber nicht wirklich. Sina ist nicht nur Lehramtsstudentin und Wettkampftänzerin, sondern auch mit Humor gesegnet und hart im Nehmen. Nach der doch eher grenzwertigen Erstbegrüßung, kichert sich der neue Stern am Bachelor-Himmel das verkorkste Hier und Jetzt mit einem Witz wieder schön. Man höre und lache laut auf: "Was macht eine Bombe im Bordell?" Die Antwort: "Puff!" Großartig. Ganz toll. Während sich Fips Asmussen daheim auf der Couch vor Lachen kringelt, flüchten die anderen Damen in der Ladys-Villa lieber in Richtung Yacht-Hafen.

"Ich fühl mich nicht mehr wohl"

Nach dem neuerlichen Die-macht-jetzt-auch-noch-mit-Schock brauchen Jennifer, Cecilia und Co erst einmal eine Schnorchel-Abkühlung. Im Oma-Badeanzug (Jade) und mit dem Surf-Talent einer Giraffe im Gepäck (Jennifer) stürzen sich die Frauen ins Kühle-Nass-Abenteuer. Derweil schiebt in der Villa die nächste Kandidatin Frust. Nathalie hat fertig: "Ich fühl mich nicht mehr wohl", klagt die Chihuahua-Liebhaberin mit türkischen Wurzeln.

Tschüssikowski: Nathalie ist raus - und nicht nur sie. (Foto: MG RTL D)

Das Kein-Bock-mehr-Outing der Kielerin löst eine Auweia!-Kettenreaktion aus. Mit Beginn der Nacht der Rosen hilft nur noch der Griff zur Flasche. Batida de Coco für alle! Arm in Arm mit dem mittlerweile völlig überforderten Bachelor verkündet Nathalie ihren vorzeitigen Abschied. Tränen fließen.

Aber das ist erst der Anfang. Inspiriert von Nathalies Tschö-mit-ö-Attitüde verlässt auch Serviceassistentin Luisa das Botox-Schiff. "Was für eine Nacht!", schallt es durch die Villa. Auch der Bachelor ist den Tränen nahe. Nach bereits drei unerwarteten "Körben" liegen die Nerven blank. Da hilft auch keine spontane Nippelmassage von Brustwarzen-Fetischistin Ernestine weiter. Andrej ist am Boden. Will noch eine Lady spontan von dannen ziehen? Glücklicherweise nicht. Der Rest bleibt an Bord - vorerst. Also: Blumen für alle und ab ins Bett! Da müssen wir jetzt erstmal 'ne Nacht drüber schlafen …