Bei Kaffee und Kuchen wird am Küchentisch von Leahs Familie auch mal miteinander gesprochen.

Marmorkuchen, Nudelsuppe und ganz viel Speichelflüssigkeit: In trauter Familienrunde ziehen die verbliebenen Ladys ihre letzten Trümpfe aus den Ärmeln.

Während die teuer eingekauften Rundbauch-Mariachis zum vorerst letzten Liebesangriff blasen, zieht der Bachelor im Beisein der letzten fünf Ladys Bilanz. Von einer "teilweise sehr intensiven Reise" ist die Rede – nicht mehr und nicht weniger. Reicht das aus, um zur finalen Rosenübergabe ein dickes rotes Häkchen hinter das Ich-Tarzen-du-Jane-Fragezeichen setzen zu können?

Diana zieht alle Balzregister

Diana zieht alle Knutschregister. (Foto: TVNOW)

Kurz vor dem Einbiegen in die Homedates-Zielgerade dürfen sich die Damen noch einmal für fünf Minuten mit ihrem Traumprinzen ins Zweisamkeitstraumland verabschieden. Die Gunst der Stunde kostet aber nur eine so richtig aus, und die heißt Diana. Die stets willige und knutschbereite Kölnerin zieht im Pool alle Balzregister. Da können die beiden Vorzeigemodels Leah und Wioleta, Zappelmäuschen Natali und die "eingelegte Kirsche" namens Desiree nur staunen.

Bange machen gilt aber nicht. Der Bachelor hat in den vergangenen Wochen oft genug bewiesen, dass der Slogan "Heute hü und morgen hott" ganz oben auf der Liste steht, sollte sich der Grammatik-Allergiker irgendwann doch nochmal für ein schniekes Rücken-Tattoo entscheiden. Im Kreise der Familien wird dann auch schnell klar, dass der eingeschlagene Kurs beibehalten wird.

Mehr als ein bisschen Haargekraule ist nicht drin

Die mittlerweile zum Quartett geschrumpfte Ladys-Truppe (Natali wurde kurz vor den Homedates aussortiert) legt sich in heimischen Gefilden nochmal so richtig ins Zeug. Favoritin Diana öffnet als erste die Wohnungstür und merkt bereits nach einem halben Teller Nudelsuppe, dass hier und heute irgendwas im Argen liegt. Auf Mamas Couch herrscht ungewohnte Unruhe. Mehr als ein bisschen Haargekraule ist nicht drin. Der Bachelor kommt nicht aus den Puschen. Und Diana bekommt glasige Augen. Sollte sich das kleine brünette Zicklein doch in allem getäuscht haben?

Wioleta setzt dieselben Waffen einer Frau ein. (Foto: TVNOW)

24 Stunden später liegt Model Wioleta in den Armen des Bachelors. Und auch in Münster rumpelt es zunächst ein wenig. Dann kuschelt sich aber der kleine Vierbeiner des Hauses mit rausgelassener Zunge zwischen die beiden verschüchterten Turteltauben. Sekunden später sind Wioleta und Basti nicht mehr zu trennen. Trotz vollem Marmorkuchenbauch vergnügen sich die beiden beim liebestollen Couch-Turnen.

Heiße Küsse und feurige Blicke in Münster: Kann die bisher in puncto Körperkontakt völlig auf der Strecke gebliebene Desiree da mithalten? Nun, im ländlichen Baden-Württemberg (Bodnegg) stehen zwar keine Pettingspielchen auf der Tageskarte, dafür aber tiefgehende Gespräche über Familienzusammenhalt und Kinderplanung.

"Du süßes Mädchen"

Die Spannung steigt. Wohin schlägt der Bachelor-Zeiger aus? Dutzende Fragezeichen kreisen über den Köpfen der Beteiligten. Im rauen Norden steht schließlich das letzte Homedate an. Und Leah macht Nägel mit Köpfen. Getreu dem Motto "Reden ist Silber, Knutschen ist Gold", kommt die große Blondine sofort zur Sache. "Du süßes Mädchen", jauchzt der Bachelor. Engumschlungen ergeben Kickbox-Muskeln und Silikonbrüste eine fleischgewordene Melange aus Lust und Leidenschaft. "Ich mag's schmutzig", raunt es noch kurz über das Sofa. Das sollte doch mindestens für die Dreamdates reichen, oder?

Und auch Leah weiß, was dem Bachelor gefällt. (Foto: TVNOW)

Im Hangar der großen Gefühle kommt es schließlich zum Showdown. In welcher Kerosinpfütze schimmert das Postkartenbild von Sonnenschein und weißen Traumstränden? Siegt hemmungslose Leidenschaft über aufwühlenden Tiefgang? Der Bachelor schwankt. Dann nimmt er drei Rosen in die Hand. Und es kommt, wie es kommen muss. Soll heißen: Basti bleibt seinem Weg treu und legt ein weiteres Ü-Ei.

Neben Diana und Wioleta darf sich auch Desiree über eine Rosenparadies-Verlängerung freuen. Leckermäulchen Leah hingegen hat fertig. Nach unzähligen Knutschproben und nicht enden wollender Wir-müssen-uns-endlich-näherkommen-Begierde entscheidet sich der Bachelor für die Lass-es-uns-ruhig-angehen-Variante. Da soll noch einer durchblicken.

