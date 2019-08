Nasse Bettlaken, neue Hupen und ein Alpha-Checker am Boden: Im mexikanischen Testosteron-Paradies liegen Freud und Leid nah beieinander.

Tag sechs im "Paradise Hotel", und es ist endlich soweit: Im Rennen um die begehrte Deflorationskrone gehen die Geschütze in Stellung. Die vermeintlich dicksten Kanonen am Start haben Strippenzieher Salvatore, Party-Chippendale Mario und Intrigen-Hengst Elyas. Letztgenannter würde den anvisierten Popp-Sieg gerne unter freiem Himmel feiern. Daraus wird aber nichts. Statt gemeinsam mit ihrem Hier-und-Jetzt-Auserwählten aufs Siegerpodest zu hüpfen, versteckt sich Läster-Püppchen Linda lieber unter ihrem XXL-Badehandtuch.

Salvatores Pranke unter Steffis Shirt

Die Outdoor-Flaute sorgt in den Rammelstuben der Konkurrenz natürlich für erhöhte Testosteronwerte. Kaum ist das Gute-Nacht-Licht aus, wandert Salvatores Pranke auch schon unter Steffis Shirt. Nur wenige Fummelsekunden später ist aber auch hier die Messe gelesen. Steffi will lieber schlafen. Für den großen, "kleinen" Salvatore heißt es wieder einmal: Zurück ins Körbchen.

Im erhitzten Gehege von Mario und seiner wuschigen Füchsin Vanessa hingegen lässt sich nichts und niemand mehr aufhalten. Im flotten Eurodance-Rhythmus poppen sich die beiden Liebenden in Richtung Wolke sieben.

"Je roter das Dach ..."

Am nächsten Morgen ist das Laken klatschnass, von der Decke tropft der Restschweiß und am Frühstückstisch hockt eine erschöpfte, aber glückliche Macherin: "Je roter das Dach, desto feuchter der Keller", klärt Vanessa alle Neugierigen auf.

Die Freude über die Vergabe der imaginären We-did-it-first-Trophäe hält sich in den Zimmern, in denen man noch keusch vor sich hin vegetiert, natürlich in Grenzen. Die stimmungskillende Schlechtwetterfront zieht aber schnell wieder vorbei. An den "Paradise Hotel"-Pforten warten nämlich bereits die angekündigten Neuverpflichtungen auf ihren Einmarsch.

Mia und Miguel mischen das "Paradise Hotel" neu auf. (Foto: TVNOW)

Und da sind sie auch schon: Barkeeper Miguel und "Influencerin" Mia. Das Frischfleisch-Duo lässt sich auch gar nicht lange lumpen und lädt noch vor dem Kofferauspacken zum großen Rundum-Knutschtest. Wer die beiden Neuen beim spontanen Speichelaustausch überzeugt, der darf sich über eine Überraschung freuen. Wer allerdings verkackt und Lippen und Zunge nicht unter Kontrolle hat, der darf in der kommenden Nacht auf dem Boden schlafen.

Zuckerbrot und Peitsche

Ruckzuck stürzen sich die geifernden Schleckermäuler ins Züngelabenteuer. Nach einer Sabber-Odyssee, die selbst eingefleischte "Scott & Huutsch"-Fans traumatisiert, verteilen Plaste-Barbie Mia und Boxernase Miguel Zuckerbrot und Peitsche. Während Miriam und Germain jubeln dürfen, müssen Elyas und Linda die nächste Pleite einstecken. Nach dem morgendlichen Vereinigungsreinfall folgt nun auch noch eine unbequeme Nacht im engen Solo-Zimmer.

Protz-Pabst Elyas hat jetzt endgültig die Schnauze voll. Wutentbrannt verbündet sich der Erniedrigte mit Seelen-Bruda Salvatore: "Weißte Alter, isch fick jetzt einfach alles hier, verstehste?", poltert es durch die Nacht. Kurz darauf schmeißt der Hotel-DJ die Anlage an. Pumpende Großraumdisco-Beats und viel Alkohol übernehmen das Kommando. Und dann geht plötzlich alles ganz schnell: Elyas drückt der sichtlich entsetzten Linda den "Kahba! (zu Deutsch: Hure)"-Button auf die Stirn, Mario flirtet mit Miriam und Mias gepiercte Zunge verschwindet im Hals von Miguel. Und dann: Ende! Da soll nochmal einer behaupten, Trash-TV-Verantwortliche hätten kein Gespür für amtliche Cliffhanger.

