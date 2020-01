Im Rosenparadies fahren die Emotionen Achterbahn. Es wird gemobbt, geknutscht und sich im Kollektiv übergeben. Der ganz normale Format-Wahnsinn hinterlässt im schönen Mexiko die ersten dicken Spuren.

Party, Spaß und gute Laune? Pustekuchen! Die sich nach dem ersten Kennenlernen formierenden Lästergrüppchen blasen in Woche drei zum Frontalangriff. Während sich der Bachelor am Hafensteg mit skurrilen Karate-Kid-Dehnübungen auf sein bevorstehendes Gruppendate vorbereitet, wird "Dirndl" Denise-Jessica in der Villa von der versammelten Mannschaft an den Wir-cool-du-voll-blöd-Pranger gestellt. Der blonden Tennis-Barbie schlägt so viel Kollektivhass schwer aufs Gemüt. Tränen fließen. Und auf der einst so reinen Stirn sprießen die ersten Stresspickel.

"Bock auf Arschbombe"

Eine Bootsfahrt, die ist lustig ...?! (Foto: TVNOW)

Muss das wirklich sein? Nun, Format-Kenner wissen: Je länger die Vormittage in der Ladys-Villa werden, desto zickiger präsentiert sich die Stimmung. Und bei Charaktergranaten wie Denise-Jessica, Diana, Jenny Jasmin und Vanessa lassen pointiert gestreute Lästerattacken nicht lange auf sich warten. Letztgenannte hat vom nervigen Beef aber irgendwann die Faxen dicke. Die Fame-Princess hat mehr "Bock auf Arschbombe". Sekunden später macht es sich Vanessa auch schon mit einigen Mitstreiterinnen an Deck der "Pura Vida" gemütlich.

Gemeinsam mit dem Bachelor geht's aufs Meer hinaus. Die spaßige Yachtfahrt entpuppt sich aber schnell als Horrortrip. Zünftiger Wellengang macht romantisches Kuscheln unmöglich. Stattdessen wird über die Reling gereiert: "Das war das schlimmste Date ever!", resümiert Schminkkasten Judith. Ja, diese Bootsfahrt war alles andere als lustig. Daran ändert auch ein ruhiges Bucht-Happy-End mit Schampus und Despacito-Vibes nichts.

Warum gerade die? Warum nicht ich?

Und einen für Mutti ...: Sebastian und Jenny Jasmin beim Dinner. (Foto: TVNOW)

Auch das nächste Gruppendate sorgt nicht überall für begeisterte Gesichter. Sportmuffel Anna beispielsweise hat überhaupt keine Lust auf Kickbox-Training am Strand. Als dann nach getaner Arbeit auch noch Kampfziege Jenny Jasmin für ein Candlelight-Dinner rausgepickt wird, brennen bei manchen Ladys die letzten Sicherungen durch. Warum gerade die? Warum nicht ich? Tja, who knows? Niemand steckt drin im Kopf des Bachelors. Aber eine ist zwei Stunden später extrem nah dran.

Trotz holpriger Gesprächsführung tauschen Basti und Jenny Jasmin kurz vor dem Abschied Speichelflüssigkeit aus. Allet wieda jut, würde der Berliner sagen. Der Bachelor kommt aber aus München. Und so sagt der gute Basti erstmal nichts. Ist vielleicht auch besser so. Die nächste Knutschkandidatin wartet nämlich schon. Und Daniela ist heiß wie Siedefett.

Der Bachelor ist hin und weg

Die Brünette mit den aufgespritzten Lippen degradiert Date-Kollegin Wioleta kurzerhand zur Statistin. Umgeben von tänzelnden "Cirque du Soleil"-Artisten mimt Daniela das interessierte Plappermäulchen - und trifft damit voll ins Schwarze. Der Bachelor ist hin und weg und lässt die Journalismus-Studentin nicht ohne einen leidenschaftlichen Kuss wieder in Richtung Villa ziehen.

Während der Nacht der Rosen sind die spontanen Einzel-Dates erwartungsgemäß Gesprächsthema Nummer eins. Aber nicht alle Damen sind komplett im Bilde. Die Kunde von ersten Küssen erreicht nur erlauchte Kreise. Die, die am unteren Ende der Cliquen-Nahrungskette stehen, versuchen auf anderen Pfaden in Richtung Rampenlicht zu gelangen.

Jessis F-Promi-Outing geht nach hinten los

So drückt Jenny T. auf die Alle-kacke-außer-Basti-Tränendrüsen. Judith sitzt einfach nur da und hofft, dass Make-Up-Ikone Boris Entrup um die Ecke kommt und mit einem Kampagne-Vertrag wedelt. Und Ex-"Love Island"-Püppchen Jessi will den Bachelor mit einer Lass-uns-beide-die-Instagram-Welt-im-Sturm-erobern-Traumblase um den Finger wickeln. Jessis F-Promi-Outing geht natürlich nach hinten los. Der Bachelor sucht schließlich 'ne "bodenständige Frau mit Persönlichkeit". Und in diese Schublade passen weder Jessi noch Judith.