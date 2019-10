Wackelnde Hinterteile und entblößte Brüste: Für den Titel der "Miss Paradise Hotel 2019" schmeißen die Damen noch einmal alle optischen Reize in die Waagschale. Da beult der Männerschlüppi und kocht das Testosteron.

Wer hat mit wem? Wer hätte gern mit wem? Und wer könnte vielleicht noch mit wem? Kurz vor dem großen Finale gehen alle Paradies-Bewohner noch einmal in die persönliche Tiefenanalyse.

Miri beispielsweise ist mittlerweile total verwirrt. Zwar fummelt Miguels Händchen immer öfter an Miris Endchen. Aber in den Träumen der Kampfsportexpertin wedelt nur Elyas mit der Balzlanze. Auch Lucy und Jacqueline konnten noch kein Mannsbild von ihren Reizen überzeugen. Letztgenannte ist sogar so tief im internen Hot-Girl-Ranking gesunken, dass selbst ein "völlig untervögelter" Salvatore nur noch mit einem Button mit der Aufschrift "Auf gute Freundschaft!" um die Ecke kommt.

Wer twerkt sich auf den Thron?

Mario hat sein Glück mit Vanessa gefunden - und trotzdem eine Meinung zum Twerken. (Foto: TVNOW)

Einzig die beiden Dauerrammler Mario und Vanessa haben im "Paradise Hotel" das große Glück gefunden. Für den anstehenden Zieleinlauf braucht es aber noch ein zweites, zumindest halbwegs auf einer Wellenlänge agierendes Balz-Paar. Die spontan inszenierte "Miss Paradise Hotel 2019"-Wahl soll dafür sorgen, dass ein überflüssiges Frauchen mitsamt Bettpartner aus dem Rennen gekickt wird. Die Spielregeln sind ganz einfach: Die Maid, die am schlechtesten twerkt, darf ihren zugelosten Pimper-Boy bei der Hand nehmen und in den Flieger steigen.

Die zur Verfügung gestellte 80's-Pauli-Puff-meets-Neuzeit-Straßenstrich-Garderobe gibt die Richtung vor. Alle Damen geben Vollgas. Miri twerkt sich die Pobacken wund, Jacqueline legt obenrum komplett ab und Netz-Girlie Lucy lädt zum großen Wackelbacken-Knetspaß.

Mit den Händen vor den Lenden

Den Herren platzen erwartungsgemäß die Hosen. Mit den Händen vor den Lenden und hochroten Köpfen verschwinden Mario, Elyas und Co aus der Voyeur-Arena. Hinter verschlossener Tür soll abgestimmt werden. Nach dem endlich klar ist, wer über "das Rhythmusgefühl eines Esels" verfügt und wer so "richtig abgeliefert" hat, verkündet Format-Begleiterin Vanessa Meisinger das Ergebnis der "Miss Paradise Hotel 2019"-Wahl.

Die Herren im "Paradise Hotel" schauen gerne auch mal zu. (Foto: TVNOW)

Über eine Plastikkrone, eine Schärpe und eine Pulle Schampus freuen darf sich Kampf-Ferkelchen Miriam. Und ab sofort nicht mehr dabei im Rennen um 20.000 Euro und die große Liebe sind Jacqueline und ihr "Friendzone"-Buddy Salvatore. Nackte Hupen allein reichen halt nicht aus.

Die Trauer über den vorzeitigen Rausschmiss der beiden nicht gerade hellsten Kerzen auf dem Format-Kuchen hält sich schon allein aus Zeitgründen in Grenzen. Nach einer kurzen Tschö-mit-ö-und-mach-gut-Umarmungsrunde und einem beinahe genauso kurzen Gala-Dinner flattert nämlich schon der nächste "Brief" ins Haus. Abermals soll in geheimer Wahl abgestimmt werden. Welches Paar soll neben Jacqueline und Salvatore noch die Koffer packen?

Die Emotionen schwappen über

Im "Paradise Hotel" geht es jetzt drunter und drüber. Die Emotionen schwappen über und jeder der Kandidaten holt noch einmal die Wahlrede-Keule aus dem Sack. Für Knollnase Miguel und Verwirrt-Princess Miriam endet das grenzdebile Jonglieren mit Together-Forever-Plattitüden im Fiasko. Die vermeintlich offensichtlichste "Paradise Hotel"-Zweckgemeinschaft hat fertig und muss, wie kurz zuvor schon Salvatore und Jacqueline, die Koffer packen.

Und so stehen die beiden Paare für das letzte anstehende Tauziehen um das große Zweisamkeitsglück fest. Liebe Vanessa, liebe Lucy, lieber Mario und lieber Elyas: Herzlichen Glückwunsch, und haut nochmal alles raus oder rein. Trash-TV-Deutschland ist heiß wie Frittenfett und kann's kaum noch erwarten. Finaaaale, oho, Finaaaale …!!!

