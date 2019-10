Jade hat "kein Arsch und gemachte Brüste", Aurelio steht auf Elefanten und Filip kämpft mit der deutschen Sprache: Im Wettlauf um den Titel des bemitleidenswertesten Paketträgers geben so ziemlich alle BiP-Kandidaten Vollgas.

In den Zimmern liegen halb ausgepackte Koffer, die meisten der zur Verfügung gestellten Plansch-Einhörner sind noch nicht aufgeblasen und so manch Kandidaten-Oberkörper erreicht in puncto Bräunungsgrad nicht mal Freibad-Niveau: Im thailändischen Paradies weht immer noch ein frischer Willkommenswind.

Noch fernab von heimischen Gefühlen wandeln Isabell, Cornelis, Filip und Co. auf schmusigen Schnupperpfaden. Sicher, Silikon-Barbie Jade und Dumbo-Grinsebacke Serkan haben im Rausch der ersten Promille-Nacht schon erste Speichelproben ausgetauscht. Aber die Hoffnung auf eine Fortsetzung der züngelnden Aktivitäten wird bereits am nächsten Morgen im Keim erstickt.

Mucki-Fassade und drittklassiger Tiefgang

Jade hängt sich jetzt lieber an Filip. (Foto: TVNOW)

Das Turteltäubchen-Gehabe "fuckt" Jade so richtig ab. Die blonde Quasselstrippe will lieber "frei sein" und checken, ob ein anderer Deckel nicht vielleicht besser passt. Serkan schluckt, nimmt's aber gelassen und oberflächlich betrachtet "wie ein Mann". Soll heißen: Kein Gejammer, kein Geheule, keine Vorwürfe. Im Paradies warten schließlich auch noch andere Frauen auf die große Liebe. Die allerdings lassen einen wie Serkan bisher eher im Regen stehen. Wesentlich gefragter sind da schon Selfmade-Machos wie Filip und Michi, die neben der standardisierten Mucki-Fassade auch mit drittklassigem Tiefgang punkten.

Zwei, die diesbezüglich noch mehr Aufmerksamkeit als Filip und Michi erregen, hören auf die Namen Aurelio und Alexander. Die beiden Neuzugänge im Paradies sind aber auch wahre Format-Prachtexemplare. Während der eine (Aurelio) mit ausgeprägter Ich-Tarzan-Du-Jane-Attitüde und vermeintlichen Vaterfigur-Vorzügen glänzt, beeindruckt der andere (Alexander) mit weitreichender Trash-TV-Erfahrung und einem charmanten Katalog-Boy-Auftreten, das in so manchen Ecken des Paradies-Hotels für feuchte Höschen sorgt.

Alex lädt zur Wasserrutsche-Sause

Das fränkische Playmate Julia hat es besonders auf Alex abgesehen. Nach einer kurzen Wasserrutsche-Sause, bei der einige zarte Frauenkörper ganz besondere Lust-und-Schmerz-Momente durchleben, steigt auch beim Ex von Ex-Bachelorette Nadine Klein das Interesse. Und so verabschieden sich die beiden kurzerhand zum Kennenlern-Date.

Apropos Date: Da reiben sich diesmal auch noch andere Kandidaten die Hände. Filip und Jade zum Beispiel genießen ein paar Stunden erleuchtende Zweisamkeit. Das passt Kampfsport-Bunny Isabell natürlich gar nicht in den Kram. Die bisherige Maid an Filips Seite faucht ihren Eifersuchtsfrust in Richtung Horizont: "Was will er denn mit Jade? Die hat kein Arsch, gemachte Brüste und alles steckt in diesem Kinderkörper!"

Tarzan, Jane und handzahme Rüsseltiere

Für Nachrücker Michael ist der Flirt-Spaß nur von kurzer Dauer. (Foto: TVNOW)

Aurelio und Michelle dürfen sich auch näher kennenlernen. Gefangen in einem tropischen Mini-Sturm und umgeben von handzahmen Rüsseltieren erleben Tarzan und Jane die vielleicht "intensivsten und aufregendsten Stunden" ihres bisherigen Lebens.

Kurz vor der zweiten Nacht der Rosen, in der diesmal die Frauen den Ton angeben, rückt die Format-Regie noch schnell einen Nachrücker namens Michael ins Rampenlicht. Der ganzkörpertätowierte Supermarktleiter mit den Kniffaugen kommt allerdings über den Nett-aber-mehr-auch-nicht-Status nicht hinaus.

Für Cornelis ist nach der Vergabe der letzten Rose genauso Schluss wie für Wok-Rocker Eddy und Aquaman Cornelis. Gut, dass es einen wie Filip gibt, der im Epizentrum des Abschiedsbebens stehend den Fels in der Brandung mimt und erklärende und tröstende Worte nicht erst lange suchen muss: "Wir waren alle sehr traurig. Und da ist dann die komplette Versicherung ausgebrochen."

