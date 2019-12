Unerwünscht und abgestempelt: Im Kampf um die große Liebe und das ultimative Paradiesglück stehen die beiden Neuzugänge Sebastian und Sören vor einer rosaroten "Mission Impossible".

Kurz vor dem großen Format-Finale steht fest: Das Fummelcamp 2019 ist kein Paradies für jedermann. Unter der thailändischen Sonne ziehen die Kandidaten der ersten Stunde die Strippen. Neuzugänge haben es sichtlich schwer und "überleben" nur selten die erste Nacht der Rosen.

Auch den beiden letzten Balzfreunden, Sebastian und Sören, weht noch vor dem Kofferauspacken ein eisiger "Willkommenswind" um die Ohren. Trotz Zahnpastalächeln, artig gezogener Scheitel und Schwarzenegger-Bizeps fühlen sich die beiden bei ihrer Ankunft wie zwei Schalke-Fans im BVB-Block.

Serkan geht die Muffe

Serkan lässt sich bei Carina nicht die Butter vom Brot nehmen. (Foto: TVNOW)

Fitness-Influencer Sebastian wird besonders streng gemustert. Muskeln ohne Ende, ein Katalog-Gesicht und eine Stech-Vergangenheit mit Daisy-Duck-Schnute Carina sorgen vor allem bei Serkan für erhöhten Blutdruck und schweißnasse Hände.

Die zutrauliche Camp-Marionette mit den Dumbo-Ohren schwingt die Eifersuchtskeule. Carina solle sich mit Haut und Haaren zu ihm und seiner unendlichen Liebe bekennen, so die Forderung von Serkan. Das blonde Püppchen mit den alpinen Rundungen will sich aber nicht so richtig festlegen, was einen ersten handgemachten "Beziehungsstreit" mit Serkan zur Folge hat.

Nach einer kurzen Schmollphase mit anschließender Vögel-die-Sorgen-weg-Therapiestunde, geleitet von Camp-Therapeutin Christina, liegen sich die beiden Zankäpfel aber auch schon wieder fummelnd und schlabbernd in den Armen. Serkan kann aufatmen. Und Sebastian muss woanders andocken. Aber wo nur?

"Wer will schon die Finsternis mitnehmen?"

Auch Für Janina Celine und Christian ist schon vor dem Finale Schluss. (Foto: TVNOW)

Bei Camp-Old-Lady Steffi macht ein "Anklopfen" nur noch wenig Sinn. Der Name der Düsseldorferin steht bekanntermaßen schon in dicken Lettern auf der Big-Love-Liste von Wikinger-König Oggy. Und nun steht auch noch Neuzugang Sören Gewehr bei Fuß. Auch der DJ aus Hamburg hat ein Auge auf die reifste Frucht im Garten der Liebe geworfen. Oggy kann das gut verstehen: "Klar nimmt er sie mit auf ein Date. Sie ist der Sonnenschein hier. Wer will schon die Finsternis irgendwohin mitnehmen?"

Ja, da ist was dran, lieber Oggy. Die Dunkelheit hat im Paradies nicht viele Freunde. Und doch zwängt sie sich kurz vor dem Finale immer öfter durch die Ritzen der frisch gestrichenen Resort-Zäune. Spaßvogel Marco beispielsweise durchschreitet ein tiefes Depressions-Tal. Ernestine weiß nicht, wohin mit all den vermeintlichen Balz-Offerten (Andreas, Sören, Sebastian). Michi und Natalie busseln schon seit längerem auf dünnem Beziehungseis. Und jetzt stolpern auch noch Janina Celine und Christian über heimlich gespannte Mehr-Schein-als-Sein-Drähte.

Gefühlschaos und Herzschmerz-Leid

Ja, will denn am Ende wirklich keiner im Verliebt-verknallt-verschossen-Modus in den Flieger steigen? Bei so viel Gefühlschaos und Herzschmerz-Leid hilft nur eins: Paul, wo bleiben die Party-Cocktails? Gut, dass wenigstens auf den zum Barkeeper degradierten Ur-Bachelor Verlass ist. Kaum stehen die ersten Promillepfeile wieder senkrecht, besinnt sich so manch grübelndes Pärchen auf das Wesentliche. Und so werden zu später Stunde doch noch ein paar heiße Küsse und rote Rosen verteilt.

Bereit für die alles entscheidende Liebesschlacht sind Natalie und Michi, Serkan und Carina, Christina und Marco, Steffi und Oggy und Ernestine und Andreas. Für Sebastian, Christian, Sören und Janina Celine ist der Traum von der finalen Rose geplatzt. Die beiden letzten Neuzugänge und das australisch-schweizerische "Couple-Missverständnis" haben fertig und verlassen das Paradies so, wie sie gekommen sind: als austauschbare und vom Liebespech verfolgte Trash-TV-Singles.

