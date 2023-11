Per Giftspritze Zwei Mörder in Alabama und Texas hingerichtet Artikel anhören

In Alabama wird am Donnerstag Casey McWhorter wegen Raubmordes exekutiert. Am selben Tag erhält auch der verurteilte Mörder David Renteria in Texas die Giftspritze. Damit steigt die Zahl der Hinrichtungen in den USA in diesem Jahr auf 23.

In den USA sind zwei verurteilte Mörder hingerichtet worden. Wie die Behörden mitteilten, wurde das Todesurteil gegen den 49-jährigen Casey McWhorter am Donnerstag im Gefängnis von Atmore im US-Bundesstaat Alabama vollstreckt. Im texanischen Huntsville wurde den Angaben nach am selben Tag der 53-jährige David Renteria hingerichtet. Beide starben durch die Verabreichung einer Giftspritze.

McWhorter war für einen Mord im Jahr 1993 verurteilt worden - zum Tatzeitpunkt war er damals gerade 18 Jahre alt geworden. Das Opfer war bei einem Raubüberfall erschossen worden. McWhorters Komplizen, einer davon der Sohn des Ermordeten, waren 15 und 16 Jahre alt und wurden wegen ihres Alters von der Todesstrafe verschont. Renteria war des im Jahre 2001 begangenen Mordes an einer Fünfjährigen schuldig gesprochen worden.

Vor Gericht hatte Renteria ausgesagt, dass er von Bandenmitgliedern dazu gezwungen worden sei, die Leiche des Mädchens zu entsorgen. Er bestritt aber, sie ermordet zu haben. In seinen letzten Worten bat Renteria nach Angaben des texanischen Justizministeriums die Verwandten des Kindes um Vergebung. Allein in Texas wurden in diesem Jahr damit acht Todesurteile vollstreckt. In den gesamten USA waren es bislang 23 Hinrichtungen, die neben Texas in Alabama, Florida, Missouri und Oklahoma ausgeführt wurden.