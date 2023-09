Russland vereitelt nach eigenen Angaben den Angriff eines unbemannten ukrainischen Bootes auf die Brücke zwischen der annektierten Halbinsel Krim und dem russischen Festland. Das Boot sei am Freitag gegen 23.15 Uhr Ortszeit vor der Schwarzmeerküste gesichtet und rechtzeitig zerstört worden, teilt das russische Verteidigungsministerium über den Kurznachrichtendienst Telegram mit.

+++ 23:29 USA liefern erstmals Uran-Munition an die Ukraine +++

Die USA liefern erstmals panzerbrechende Munition mit abgereichertem Uran an die Ukraine. Das geht aus einem von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen Dokument und den Aussagen von zwei Insidern hervor. Die Geschosse sind demnach Teil eines neuen Militärhilfspakets, das nächste Woche vorgestellt werden soll. Einer der US-Vertreter sagte, das kommende Paket habe je nach Inhalt einen Wert zwischen 240 und 375 Millionen Dollar. Eine Stellungnahme der US-Regierung liegt nicht vor. Großbritannien hat bereits Uran-Munition an die Ukraine geliefert.

+++ 22:01 Russland verschärft Vorgehen gegen "LGBT-Propaganda" +++

Seit heutigem Freitag ist eine Anordnung gegen wie es heißt "LGBT-Propaganda, Pädophilie und Geschlechtsumwandlung" in Russland in Kraft. Basierend auf den Entscheidungen der russischen Zensurbehörde, Roskomnadsor, fallen folgende Vergehen unter die Anordnung:

Wer sexuelle Beziehungen unter Beteiligung Minderjähriger zulässig findet

Wer die Vorstellung von der gesellschaftlichen Gleichwertigkeit traditioneller und nichttraditioneller sexueller Beziehungen vertritt

Wer Interesse an nicht-traditionellen sexuellen Beziehungen zeigt

Wer die Vorteile nicht-traditioneller sexueller Beziehungen gegenüber traditionellen Beziehungen behauptet

Wer die Aufgabe traditioneller sexueller Beziehungen zugunsten nicht-traditioneller Beziehungen fordert

Wer eine positive Einstellung zu Geschlechtsumwandlung zeigt

+++ 21:36 Schon wieder Korruption ums Militär - Verpflegungsdeal der Ukraine war illegal +++

Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft erklärt, sie habe vor Gericht beweisen können, dass eine Zusatzvereinbarung zum Vertrag über den Kauf von militärischen Verpflegungspaketen, den das Verteidigungsministerium mit einem Handelsunternehmen geschlossen hatte, illegal war. Die Zusatzvereinbarung sah den Kauf von Verpflegungspaketen vor, die nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht den im ukrainischen Recht festgelegten Ernährungsstandards für Militärangehörige entsprechen. Wäre der Vertrag in Kraft getreten, hätten die ukrainischen Streitkräfte eine Million Lebensmittelpakete im Wert von 430 Millionen Hrywnja (11 Mio. US-Dollar) erhalten, heißt es in dem Bericht vom 1. September. Das Gericht bestätigt, dass der Zusatzvertrag "gegen die Anforderungen der geltenden Gesetzgebung und gegen die Interessen des Staates" abgeschlossen wurde, fügt die Generalstaatsanwaltschaft hinzu. Inmitten eines anderen Beschaffungsskandals im Verteidigungsministerium berichtet die Ukrainska Pravda am Donnerstag, dass Verteidigungsminister Oleksii Resnikow kurz vor der Entlassung stehe.

Mehr zu den Ereignissen vom Vortag lesen Sie hier.