Ratgeber

Fast 200.000 Euro sind drin: Die höchsten Gehälter für über 50-Jährige

Auch aus "jungen Hüpfern" werden irgendwann "alte Hasen", das mag in mancherlei Hinsicht bedauerlich sein, in puncto Verdienst kann es hingegen ein Vorteil sein, die 50 überschritten zu haben. Entscheidend sind vor allem Beruf und Branche.

Ohne Fleiß kein Preis. Das gilt auch für ältere Beschäftigte. So verdienen Vollzeitbeschäftigte mit Akademikertätigkeiten auf das ganze Berufsleben gerechnet im Durchschnitt gut 1,25 Millionen Euro mehr als mit Helfertätigkeiten - selbst unter Berücksichtigung der Studienzeit ohne Einkommen.

Diese Unterschiede werden vor allem bei den Gehältern von über 50-Jährigen sichtbar, denn ab diesem Alter kommen besonders die Früchte von Aus- und Fortbildung zum tragen. Vor allem dann, wenn früh eine Führungsposition angestrebt wurde. Das Vergleichsportal Gehalt.de hat die Daten von 28.223 Berufstätigen analysiert, die ihr 50. Lebensjahr bereits erreicht haben und die über zehn Jahre Berufserfahrung verfügen. Zudem wurde nach Fach- und Führungskräften unterteilt und der akademische Abschluss berücksichtigt.

Laut der Untersuchung verdienen Führungskräfte mit einem Uniabschluss im Schnitt rund 115.000 Euro im Jahr, Führungskräfte ohne akademischen Abschluss müssen sich hingegen mit rund 82.000 Euro begnügen. Fachkräfte ohne akademischen Hintergrund kommen laut der Untersuchung jährlich auf rund 36.700 Euro.

Der bestbezahlte Beruf in einer Führungsposition mit Studium in der Altersklasse 50+ ist der des Chefarztes. Er oder sie bekommen bis zu 186.000 Euro im Jahr. Auf Rang zwei liegen Beschäftigte, die im Business Development tätig sind. Sie liegen bei einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von fast 130.000 Euro. Es folgen außerdem Geschäftsführer (125.000 Euro), Beschäftigte die in der Vertriebssteuerung tätig sind (121.000 Euro) und Marketingleiter (118.000 Euro).

Die Bestverdiener im Alter von über 50 Jahren, die keine Personalverantwortung tragen, verdienen als Justitiar das höchste Gehalt. Mit einem jährlichen Einkommen von rund 86.000 Euro erhalten sie jedoch 100.000 Euro weniger als Chefärzte. Es folgen der (Key) Account-Manager mit 85.000 Euro und der Vertriebsingenieur mit 84.000 Euro. Fachärzte kommen im gehobenen Alter auf ein Gehalt von durchschnittlich 80.700 Euro. Den fünften Platz belegen Berufe im Cash-Management (Treasury) mit einem Jahresgehalt von fast 76.000 Euro.

Quelle: n-tv.de