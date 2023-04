Seit 2013 wird an Tag X nahezu flächendeckend Jagd auf Temposünder gemacht. In diesem Jahr wird die Aktion in einigen Bundesländern auf eine ganze Woche ausgeweitet. Und die beginnt heute. Wir sagen Ihnen, wo und wann geblitzt wird.

Rasen tötet. Immer noch. Und immer wieder. Von den 2782 Verkehrstoten des vergangenen Jahres war der Großteil wegen "nicht angepasster Geschwindigkeit" zu beklagen. Deshalb nimmt die Polizei in weiten Teilen Deutschlands verstärkt einmal im Jahr Temposünder aufs Korn. Im Jahr 2013 wurde die erste bundesweite Aktion dieser Art abgehalten. Der letzte Blitzer-Marathon fand am 24. März 2022 statt.

Eigentlich beginnt der Blitzer-Marathon erst am Freitag, dem 21. April. Doch bereits am heutigen Montag startet die Aktion in einigen Bundesländern als sogenannte Speedweek und endet erst am Sonntag, dem 23. April. In Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein wird bereits ab heute verschärft das Tempo kontrolliert. Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen wollen hingegen erst ab Freitag in den Blitzer-Marathon einsteigen. Berlin, Bremen und das Saarland verzichten wegen des großen Aufwands auf eine Teilnahme. Hamburg möchte noch nicht verraten, an welchem Tag die schwerpunktmäßigen Tempokontrollen dort stattfinden.

In den entsprechenden Bundesländern sind tausende Beamte zu den Stichtagen im Einsatz. Die Polizei legt sich landesweit an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, Alleen und Autobahnen auf die Lauer, genauso wie an Tempo-30-Zonen vor Schulen und Kindergärten.

Koordiniert wird die europaweite Aktion vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk Roadpol. Das Netzwerk möchte die Zahl der Unfallopfer verringern. Es geht demnach auch nicht darum, möglichst viele Temposünder zu bestrafen, sondern vielmehr, auf die Gefahren des Rasens aufmerksam zu machen.

Keine Abzocke, sondern erzieherische Maßnahme

Während Kritiker in der konstatierten Aktion vor allem Abzocke sehen, erhofft sich die Polizei in Zukunft ein verändertes und den Geschwindigkeitsbegrenzungen angepasstes Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer. Um den Abzock-Vorwurf zu entkräften, werden wie in den vergangenen Jahren in den meisten Ländern die Kontrollpunkte vorher bekannt gegeben. Wer innerhalb geschlossener Ortschaften 21 bis 30 km/h zu schnell unterwegs ist, auf den kommen ein Bußgeld in Höhe von 115 bis 180 Euro und ein Punkt in Flensburg zu. Ein Fahrverbot droht in der Regel erst ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 31 km/h.

Hier stehen die Blitzer

Baden-Württemberg

Genaue Standorte der Messstellen wurden nicht bekannt gegeben. Unter anderem wird aber in Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Freiburg im Breisgau, Heidelberg und Heilbronn geblitzt.

Bayern

Mittelfranken

Niederbayern

Oberbayern

Oberfranken

Oberpfalz

Schwaben

Unterfranken

Brandenburg

Bernau bei Berlin, Branden­burg an der Havel, Cottbus, Ebers­walde, Falkensee, Frankfurt (Oder), Fürsten­walde, Königs Wuster­hausen, Oranien­burg, Potsdam.

Hamburg

Genaue Standorte wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Hessen

Genaue Standorte der Messstellen wurden nicht bekannt gegeben. Verstärkt geblitzt wird aber in Darmstadt, Frankfurt am Main, Fulda, Gießen, Hanau, Kassel, Marburg, Offenbach am Main, Wiesbaden.

Nordrhein-Westfalen

Unter anderem in Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Duisburg. Genaue Standorte der Messstellen wurden nicht bekannt gegeben. Es sollen aber Kontrollen im gesamten Bundesland stattfinden.

Rheinland-Pfalz

Frankenthal, Kaisers­lautern, Koblenz, Ludwigs­hafen am Rhein, Mainz, Neustadt an der Wein­straße, Neuwied, Speyer, Trier, Worms

Schleswig-Holstein

Genaue Standorte der Messstellen wurden nicht bekannt gegeben. Unter anderem Kiel, Lübeck, Flensburg, Neumünster, Norderstedt, Elmshorn.

Sachsen-Anhalt

Unter anderem Halle (Saale), Magdeburg, Dessau-Roßlau, Stendal. Verstärkte Kontrollen finden im gesamten Bundesland statt.

Sachsen

Leipzig, Chemnitz, Dresden, Görlitz. Verstärkte Kontrollen finden auch hier im gesamten Bundesland statt.

Thüringen

Genaue Standorte der Messstellen wurden nicht bekannt gegeben. Unter anderem wird in Erfurt, Jena, Gera, Weimar, Gotha, Eisenach, Nordhausen geblitzt.