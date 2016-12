Unterhaltung

"Nie aufhören, dich zu vermissen": George Michaels Partner untröstlich

Er war zuletzt der Mann an George Michaels Seite und offenbar auch derjenige, der den Star leblos fand. Auf Twitter verabschiedet sich Fadi Fawaz von dem Sänger mit sehr persönlichen Worten.

Mit einem bewegenden Tweet hat sich der Partner von George Michael, Fadi Fawaz, nach Michaels Tod zu Wort gemeldet. Fawaz schrieb auf Twitter, er werde dieses Weihnachten niemals vergessen, an dem er seinen Partner tot in dessen Bett gefunden habe. Fawaz bestätigt damit gleichzeitig, dass er es war, der den Popstar gefunden hatte.

Dem britischen "Daily Telegraph" sagte Fawaz außerdem, die beiden hätten zum Weihnachtsessen ausgehen wollen. "Ich ging, um ihn zu wecken, aber er war einfach gestorben, friedlich in seinem Bett liegend." Man wisse noch nicht, was geschehen sei. "Es war alles ein bisschen kompliziert in letzter Zeit, aber George freute sich auf Weihnachten und ich auch."

Seinen Trauertweet beendete der 43-jährige Australier mit den Worten: "Ich werde niemals aufhören, Dich zu vermissen xx." Außerdem änderte er sein Profilbild, es zeigt nun einen Schnappschuss des Paares. Michael und Fawaz begannen ihre Beziehung im Jahr 2011, nachdem sich der Sänger von seinem langjährigen Partner Kenny Goss getrennt hatte. Allerdings wurde die Verbindung mit dem Promifriseur nie offiziell bestätigt.

Michael war am Samstag im Alter von 53 Jahren gestorben. Als Todesursache gilt Herzstillstand, in britischen Medien wurde darüber spekuliert, dass Michael in den letzten Wochen zunehmend wieder der Heroin-Sucht verfallen war. Er sei auch wegen einer Überdosis in einem Krankenhaus behandelt worden. Fotos aus dem September sollen den Sänger zudem stark aufgeschwemmt beim Ausgehen zeigen. Danach sei er nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Die Polizei geht von einem "unverdächtigen Tod" aus und will erst nach Abschluss der Obduktion weitere Erkenntnisse bekannt geben.

Auch der amerikanische Kunsthändler Goss, mit dem Michael 13 Jahre lang zusammen war, meldete sich nach dessen Tod. Er sei untröstlich, dass sein lieber Freund und langjähriger Geliebter gestorben sei, teilte er in einer Erklärung mit. "Er war ein großer Teil meines Lebens und ich liebte ihn sehr. Er war ein netter und großzügiger Mensch." Goss und Michael waren auch nach der Trennung in Kontakt geblieben, kurz vor dem Tod des Sängers war sogar über ein mögliches Liebescomeback spekuliert worden.

