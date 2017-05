Unterhaltung

"Germany's Next Topmodel": Sommersprossen und Konfetti

Von Kai Butterweck

Stolpernde Juroren, quiekende Meerschweinchen und Helene Fischer: Das Finale der zwölften "Germanys Next Topmodel"-Staffel präsentiert sich wie ein Potpourri aus Pleiten, Pech und omnipräsenten Superlativen.

Der "Walk" muss sitzen, die "Personality" muss mit "Attitude" um die Ecke kommen und wer nicht in Kleidergröße 34 passt und auch nicht gewillt ist, haarsträubende "Umstyling"-Exzesse über sich ergehen zu lassen, der hat sowieso schon verloren. Oh ja, "Germany's Next Topmodel" ist wahrlich kein Zuckerschlecken. Wer Modelmama Heidi Klum beeindrucken will, der muss funktionieren wie ein Uhrwerk. Perfektion wird im Hause Klum nämlich ganz groß geschrieben. Umso überraschter ist der Zuschauer nach dem "Genuss" der ersten fünf Minuten des diesjährigen "GNTM"-Finals in der prall gefüllten Oberhausen-Arena. Da stolpert die Heidi beim glamourös inszenierten Einmarsch doch fast die Showtreppe hinunter, während sich ihre beiden männlichen Jury-Kollegen Thomas Hayo und Michael Michalsky beim Trällern des Ethel Merman-Evergreens "Theres No Business Like Showbusiness" um Kopf und Kragen singen.

Aber es geht noch schlimmer. Heidis Kurzinterpretation von Madonnas "Vogue" versprüht in etwa so viel Energie wie ein Duracell-Häschen ohne Batterie. Und als dann auch noch die vier Finalistinnen ein Mikrofon zur Begrüßung in die Hand bekommen, ist der Ofen endgültig aus. Hat Céline ein Meerschweinchen verschluckt? Und warum kann Leticia keine zwei Sätze geradeaus sprechen? Die Aufregung? Bestimmt. Mein Gott, es sind über 8000 kreischende Teenies in der Halle. Und die vier Mädels sollen in den kommenden drei Stunden gefühlte 50 Mal im Kreis laufen. Da kann einem schon mal die Muffe gehen.

Obwohl: Leticia muss nur zwei Hallenrunden drehen. Danach ist der Drops für das Mädel mit der wechselnden "Haarpracht" bereits gelutscht, sie scheidet als erste aus. Bleiben also noch Céline, Serlina und… Ja, wie heißt sie doch gleich? Ah, stimmt. Romina. Aber auch der fleischgewordene Skyscraper der Staffel bekommt an diesem Abend keine Blasen an den Füßen. Romina darf sich ebenfalls vorzeitig verabschieden und sich Backstage von James Blunt, Robin Schulz und Pop-Flummi Beth Ditto die Tränen trocknen lassen.

Toleriert wird nur, wer Heidis Perfektions-Ideal entspricht

Auch auf der Bühne hinterlässt Rominas trauriger Abgang Spuren. Drei Sekunden lang wird geschluchzt. Dann muss es aber auch weitergehen. Denn wir alle wissen: Nur EINE kann Germany's Next Topmodel werden! Bevor sich die beiden verbliebenen Girls aber händchenhaltend vor der großen Arena-Leinwand einfinden, um zu erfahren, wer von beiden denn auf dem Cover der nächsten Cosmopolitan-Ausgabe bewundert werden kann, treten noch einmal drei andere Kandidatinnen der Staffel für die Dauer eines Wimpernschlags ins Rampenlicht. Im zwölften GNTM-Jahr gibt es nämlich noch mehr abzusahnen als nur ein Auto, 100.000 Euro und die Topmodel-Krone. Als da wären: Die Staffel-Awards für die beste Walk-Performance, die tollsten Foto-Shootings und die krasseste "Personality"!

In Erinnerung bleibt aber nur der Kniefall vor Melina ("Personality-Award"). Die hat nämlich als einzige an diesem Abend ein langlebiges Statement auf den Lippen: "Fangt endlich an, die Menschen so zu tolerieren, wie sie sind", haucht das Transgender-Model ins Mikrofon. Word!

Nach einem kurzen Oha!-Moment nimmt Deutschlands Model-Mentorin Nummer eins aber schnell wieder das Heft in die Hand. "Toleriert" und preisgekrönt wird schließlich nur, wer Heidis Perfektions-Ideal entspricht. Und da wären wir auch schon beim alles entscheiden Augenblick des Abends angelangt… Ach nein, Quatsch! Fast hätte ich noch die Helene vergessen. Helene? DIE Helene? Ja, DIE Helene! Eben noch im Münchner Kesselhaus, jetzt auf der großen Bühne in Oberhausen: Wenn Helene Fischer ein neues Album am Start hat, dann lässt sich die Schlager-Queen kein Spotlight entgehen.

Nach fünf Minuten ist aber auch das überstanden. Fehlt also nur noch Heidis letzte Warteschleife ("Und gewonnen hat…", "Germany's Next Topmodel 2017" ist…", "Die Siegerin heißt…") und der wohl prachtvollste TV-Konfettiregen ever. Und natürlich das Cover der nächsten Cosmopolitan-Ausgabe. 23:07 Uhr: Celine reißt die Arme hoch. Sie hat gewonnen. Und spätestens ab morgen sind Sommersprossen der letzte Schrei. Zumindest einen Sommer lang.

Quelle: n-tv.de