Unterhaltung

Looking for Ehe: The Hoff will's nochmal tun

Seine Suche nach der Freiheit hat David Hasselhoff offenbar abgeschlossen. Jedenfalls wenn es um die Freiheit als Junggeselle geht. Sechs Jahre ist "The Hoff" inzwischen mit dem Ex-Model Hayley Roberts liiert. Jetzt sollen bald die Hochzeitsglocken läuten.

Im Juli feierte David Hasselhoff seinen 65. Geburtstag - doch für eine dritte Ehe ist man selbstredend nie zu alt. Und so hegt "The Hoff" in diesen Tagen tatsächlich Pläne, bald noch einmal vor den Traualtar zu treten. Schließlich scheint es zwischen ihm und Ex-Model Hayley Roberts bestens zu funktionieren, auch wenn sie rund 27 Jahre jünger als er ist. Schlappe sechs Jahre sind die beiden nun bereits ein Paar.

"Ja, nächstes Jahr bin ich wieder unter der Haube", verriet der frühere Star aus Serien wie "Knight Rider" und "Baywatch" der "Bild"-Zeitung, dass die Hochzeit bereits fest anvisiert ist. Zuvor gelte es jedoch noch, seine Deutschland-Tournee unter dem Motto "30 Years Looking For Freedom" zu absolvieren. Die führt ihn ab April 2018 durch eine ganze Reihe an deutschen Städten.

Hochzeit in Berlin?

Hasselhoffs Verbindung zu Deutschland ist bekannt, nicht nur weil er hier familiäre Wurzeln hat. Sein Song "Looking For Freedom" ist auch so etwas wie die inoffizielle Hymne des Berliner Mauerfalls. Manche scherzen ab und an sogar, Hasselhoff habe mit dem Lied die Mauer zum Einsturz gesungen. Kein Wunder, dass "The Hoff" deshalb nun auch erwägt, seiner Hailey das Jawort hier zu geben, auch wenn der eigentliche Favorit Italien ist. "Ich liebe Deutschland. Ich liebe Berlin. Meine Verlobte liebt Berlin mittlerweile genauso sehr. Eine Hochzeit am Brandenburger Tor - warum nicht?", so der Schauspieler im "Bild"-Gespräch.

Hasselhoff war bereits zweimal verheiratet. Von 1984 bis 1989 war seine Schauspielkollegin Catherine Hickland die Frau an seiner Seite. Unmittelbar nach der Trennung von ihr heiratete Hasselhoff Pamela Bach, die ebenfalls Schauspielerin ist. Mit ihr bekam er die beiden Töchter Taylor-Ann und Hayley-Amber. 2006 erfolgte die Scheidung.

Quelle: n-tv.de