Supersportler mit 1166 PS: Aria FXE - Extrem-Keil aus den USA

Aria heißt ein neuer Sportwagenhersteller aus den USA. Mit dem Erstlingswerk FXE will man gleich ganz vorne in der Liga mitfahren und verpasst dem Supersportler 1166 PS und 1784 Newtonmeter maximales Drehmoment.

Der Reigen über 1000 PS starker Sportwagen darf bald ein neues Mitglied in seinen Reihen begrüßen: Möglicherweise schon 2019 will die in Kalifornien beheimatete Firma Aria, ein Experte für Fahrzeugentwicklung und Leichtbau-Komponenten, mit dem FXE einen 1166 PS leistenden Extrem-Keil auf den Markt bringen.

Obwohl Aria als Spotwagenhersteller Neuling auf dem PS-Protz-Parkett ist, hinterlässt der FXE einen ausgereiften Eindruck. Der fast 4,50 Meter lange und 1,14 Meter flache Zweisitzer sieht alles andere als nach Bastelbude aus. Die aerodynamisch fein austariert wirkende Karosserie verspricht nicht nur optisch extreme Fahrleistungen, sie hilft auch dank Leichtbauweise, diese umzusetzen. Unter anderem ein Karbon-Chassis in Monocoque-Bauweise, Karosserieteile aus Carbon sowie einige Titanbauteile sorgen für ein Gewicht von weniger als 1,6 Tonnen.

Damit ist der FXE zwar kein radikaler Leichtbau-Renner, doch stecken unter der Carbonhaut gleich drei Motoren und eine immerhin 10 kWh große Batterie. Der Akku versorgt zwei an der Vorderachse montierte Elektroaggregate mit Strom, während ein Kompressor-V8 mit 6,2 Liter Hubraum via Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe die Hinterachse unter Druck setzt. Aria gibt neben den 1166 PS auch mächtige 1784 Newtonmeter Drehmoment an. Entsprechend soll die Sprintzeit aus dem Stand auf Tempo 100 nur etwas über drei Sekunden dauern, die Höchstgeschwindigkeit beträgt laut Hersteller 354 km/h.

Einen genauen Termin für den Marktstart nennt Aria nicht. Noch befindet sich der FXE in der Entwicklung. Auch zum Preis werden keine Angaben gemacht. Diesen wird Aria vorerst nur Kaufinteressenten verraten, die in jedem Fall einige hunderttausend Euro locker machen werden.

Quelle: n-tv.de