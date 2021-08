Wer auf der Landstraße unterwegs ist, kennt es: Viele Autofahrer fahren unterschiedlich schnell und es kommt zu waghalsigen Überholmanövern. Laut einer Umfrage trauen sich aber nahezu alle befragten Autofahrer ein rechtzeitiges Ausweichen vor Gegenverkehr zu. Die Statistik widerspricht dem klar.

Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland überschätzen sich und ihre Fähigkeiten: Laut einer repräsentativen Onlineumfrage im Auftrag des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) trauen sich zwei Drittel zu, bei unerwartet auftauchendem Gegenverkehr auf einer Landstraße noch schnell genug reagieren zu können. 90 Prozent der Befragten glauben, die notwendige Entfernung für einen sicheren Überholvorgang richtig einschätzen zu können, wie die "Süddeutsche Zeitung" aus der Umfrage zitierte.

Zahlen aus den Unfallstatistiken zeichnen ein anderes Bild: Dem DVR zufolge kamen im vergangenen Jahr insgesamt 487 Menschen bei Unfällen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug ums Leben. "Das sind 30,6 Prozent aller Verkehrstoten auf Landstraßen", sagte DVR-Hauptgeschäftsführer Stefan Grieger der "Süddeutschen".

Gerade Vielfahrerinnen und Vielfahrer würden sich in einer mitunter trügerischen Sicherheit wiegen: "Sie glauben, die täglich zu fahrenden Strecken gut zu kennen." Oft trete eine Art "Gewöhnungseffekt" ein, "die Leute glauben, sie könnten eine Überholstrecke richtig abschätzen". Doch das Gegenteil sei meist der Fall. 53 Prozent der Befragten etwa gaben in der Umfrage auch an, sich durch das Überholverhalten anderer häufig gefährdet zu fühlen.

In der kommenden Woche werden das Bundesverkehrsministerium und der DVR eine gemeinsame Sicherheitskampagne vorstellen. Auf Plakaten und im Internet soll dann für mehr Rücksicht und Gelassenheit auf Landstraßen geworben werden. Zudem soll die Kampagne die besonderen Gefahren ins Bewusstsein rücken, die auf Straßen außerorts bestehen.