Auto

E-Bike Analog Motion AM1: Leichtbau-Pedelec zum Schnäppchen-Preis

Das in London beheimatete Start-up Analog Motion will 2019 mit dem AM1 ein neues E-Bike auf den Markt bringen, das besonders leicht und besonders günstig ist. Während andere Hersteller gut 4000 Euro aufrufen sind es hier nur etwas über 1000 Euro.

Eigentlich gelten Pedelecs als teuer und schwer. Das in London beheimatetet E-Bike-Start-up Analog Motion will mit diesen konzeptbedingten Nachteilen aufräumen. Für Anfang 2019 haben die Briten ein spartanisches und 13,5 Kilogramm leichtes Stadt-Pedelec namens AM1 für umgerechnet rund 1130 Euro angekündigt. Im Rahmen einer frisch gestarteten Kickstarter-Kampagne ist das Rad sogar deutlich günstiger zu haben.

In der Standardversion verzichtet das AM1 auf Schutzbleche und Beleuchtung. Die Diamantrahmen-Konstruktion bietet Felgenbremsen, Sportsattel, einen geraden Lenker und ein Single-Speed-Kettenantrieb. Im Hinterrad ganz unscheinbar steckt zudem ein 200-Watt-Nabenmotor, der den Fahrer bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h in drei wählbaren Stufen unterstützt. Die am Sattelrohr montierte, herausnehmbare Batterie könnte man auf den ersten Blick für eine Trinkflasche halten. Lediglich ein kleines LED-Display informiert über den Füllstand des Akkus, der Reichweiten um 30 Kilometer ermöglichen soll.

Alternativ gibt es - ebenfalls für 1130 Euro - die Version AM1 Step, die sich durch Tiefeinsteigerrahmen, Komfortsattel sowie einen gekröpften Lenker mit Ergo-Griffen auszeichnet. Etwas teuer, nämlich 1360 Euro, ist die technisch anspruchsvollere Variante AM1+, die als Besonderheiten ein LCD-Display mit Bordcomputer-Funktionen, Scheibenbremsen von Tektro, lackierte Felgen und fünf statt drei Unterstützungsmodi bietet.

Das AM1 soll ab 2019 über den Online-Direktvertrieb von Analog Motion auch für deutsche Kunden bestellbar sein. Das Bike wird im Karton geliefert, Batterie, Ladegerät und Werkzeug sind dabei. Alternativ sind das AM1 und Derivate noch bis zum 7. Juli über Kickstarter zu deutlich attraktiveren Konditionen bestellbar. Die günstigsten Angebote zum Preis von umgerechnet 567 Euro sind schon nahezu ausverkauft.

Quelle: n-tv.de