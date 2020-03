Ein Opel Manta von 1975 in seiner ganzen Pracht.

Der Opel Manta war einst das Kult-Coupé des Autobauers. Gut eine Million Mal lief das Fahrzeug vom Band und schaffte es sogar auf die Kinoleinwand, bevor er beinahe in Vergessenheit geriet. Doch Opel-Chef Lohscheller stellt nun eine Rückkehr in Aussicht.

Opel-Chef Michael Lohscheller kann sich eine Rückkehr des Kult-Coupés Manta vorstellen - als modernes Elektroauto. "Wir haben viele Ideen, wie wir die Marke wieder mit Emotionen aufladen können", sagte Lohscheller der "Augsburger Allgemeinen". "Wir wollen Dinge, die Opel in der Vergangenheit sehr gut gemacht hat - und dazu gehört der Manta - in die Zukunft übersetzen", betonte der Opel-Chef. "Diese Manta-Idee ist schon gut", fügte Lohscheller hinzu. Das Coupé feiert dieses Jahr 50. Geburtstag.

Opel-Chef Lohscheller erinnert sich offenbar gern an den Manta. (Foto: Oliver Dietze/dpa)

Der Opel-Chef forderte zugleich mehr Tatkraft beim Ausbau der Lade-Infrastruktur. "Wir müssen in Deutschland enorme Anstrengungen unternehmen, um auch ausreichend Ladesäulen zur Verfügung zu stellen", sagte er der Zeitung. "Wir wollen Hunderttausende von Elektro-Autos verkaufen, das muss jetzt schnell gehen mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur."

Der Opel Manta kann getrost als "Kult-Auto" bezeichnet werden. Für normalverdienende Sportwagen-Freunde war er in den 70er und 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine bezahlbare Alternative zu teureren Boliden aus dem Hause Porsche oder BMW. Der Manta wurde von 1970 bis 1988 mehr als eine Million Mal gebaut. Er konkurrierte mit Autos wie dem Ford Capri oder auch dem VW Scirocco. Letzterer war nach seinem Ende 1992 ebenfalls wieder auferstanden. 2008 brachten die Wolfsburger den Scirocco neu heraus, stellten ihn aber 2017 wieder ein.

Manta landete sogar im Kino

Der Manta hatte in den frühen 90er-Jahren allerdings bei Manchen ein zweifelhaftes Image - so kursierten zahlreiche Witze über die angeblich eher unterdurchschnittlich intelligenten Fahrer. Dem Auto und seiner Szene ein Denkmal setzten dann die Kinokomödien "Manta - Der Film" und "Manta Manta" (beide 1991). Nachfolger des Manta wurde der Calibra, der aber nicht annähernd einen solchen Kult-Status erreichte. Aktuell hat Opel kein Sport-Coupé in seiner Modellpalette.

Lohscheller bekräftigte das Ziel, bis 2024 die Opel-Flotte durchgehend zu elektrifizieren. Hier helfe die Zugehörigkeit zum französischen PSA-Konzern, etwa beim Aufbau einer europäischen Batteriezellen-Produktion. Derzeit gibt es erst den Corsa als Elektro-Auto. Als Hybrid soll der Grandland X in Eisenach vom Band laufen.