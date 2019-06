Opel schickt noch in diesem Jahr die sechste Generation seines Corsa auf die Straßen. Äußerlich bleibt der Rüsselsheimer immer noch klein. Innen aber verspricht er deutlich mehr Platz. Hinzu kommen mehr Technik und ein besserer Verbrauch.

Der im Herbst debütierende neue Opel Corsa startet zu Preisen ab 13.990 Euro. Das hat der hessische Hersteller jetzt in Rüsselsheim mitgeteilt. Die sechste, ab 1. Juli bestellbare Generation des Kleinwagens steht auf einer neuen PSA-Plattform und wird ab Werk mit Frontkollisionswarner samt Fußgängererkennung, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer, Spurhalte-Assistent und Verkehrsschilderkennung ausgeliefert. Für den Vortrieb sorgen wahlweise ein 1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner in drei Ausbaustufen als Sauger und Turbo (75 PS, 100 PS und 130 PS) sowie ein 1,5-Liter-Diesel mit 100 PS. Außerdem wird der Corsa als rein batterieelektrische Variante angeboten.

Mehr Radstand und flacheres Dach: Der Corsa wirkt jetzt knackiger.

Der Opel Corsa F baut nach dem Eigentümerwechsel von GM zu PSA auf der neuen Kleinwagen-Plattform der Franzosen auf. In der leichtesten Ausbaustufe kommt der Corsa auf weniger als 1.000 Kilogramm und spart gegenüber dem vergleichbaren Vorgängermodell 108 Kilogramm Gewicht ein.

Außen ist der Corsa mit 4,06 Metern nicht nennenswert gewachsen, dafür aber mit mehr Radstand und flacherem Dach etwas knackiger gezeichnet. Technik und Motoren teilt sich der Kleinwagen mit seinen Konzerngeschwistern Peugeot 208 und Citroen C3, beim Design geht der Fünftürer einen eigenständigen Weg und tritt unverkennbar als Opel-Produkt auf.

Vier Ausstattungsvarianten und jede Menge Extras

Opel verspricht technische Vorzüge und einen besseren Verbrauch.

Die neuen Motoren sollen sparsamer und agiler sein als die Aggregate in der Vorgängergeneration. Der 75 PS-Sauger kommt nach WLTP auf einen Durchschnittsverbrauch von 6,1 - 5,3 Litern. Die zwei leistungsstärkeren Turboausbaustufen begnügen sich mit Werten zwischen 6,4 - 5,3 beziehungsweise 6,4 - 5,6 Litern. Die Kraftübertragung erfolgt bei der 75-PS-Version über einen Fünfgang-Handschalter, beim 100-PS-Turbo übernimmt wahlweise zur Sechsgang-Schaltung eine Achtgang-Automatik das Schalten. Das Top-Triebwerk hat ab Werk die Automatik an Bord. Für den Diesel gibt Opel einen Verbrauch von 4,6 - 4,0 Litern an.

Der Corsa wird in vier Ausstattungsvarianten angeboten. Je nach Komfortniveau gehören unter anderem ein sechsfach einstellbarer Komfort-Beifahrersitz, eine Armlehne mit Ablagefach sowie LED-Scheinwerfer oder Sportsitze zur Serienumfang. Die sportliche Linie GS-Line startet ab knapp 20.000 Euro, die auf Komfort setzende Version "Elegance" kostet ab 17.850 Euro.

Außerdem offeriert Opel Extras wie Matrix-Licht, Massagesitze und vielfältige Personalisierungsmöglichkeiten wie ein volldigitales Cockpit oder Zweifarbenlackierung. Zum Angebot an Fahrerassistenzsysteme zählen unter anderem noch ein Toter-Winkel-Warner, Einparkhilfen, eine 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera sowie ein sensorüberwachter Flankenschutz. Ebenfalls Einzug halten in den neuen Corsa moderne Infotainmentsysteme, die in der Topversion mit einem Zehn-Zoll-Farb-Touchscreen kombiniert werden.