Wer eine Reise mit dem Motorrad plant, der kann das in der Gruppe machen oder allein. Stressfrei wird es aber dann, wenn man jemanden hat, der sich um alles Wesentliche kümmert und man einfach nur die Reise an sich, in welcher Form sie auch stattfindet, genießen kann.

Wer eine Reise mit dem Motorrad plant, der kann das in der Gruppe machen oder alleine. Allerdings bedeutet das im Vorfeld und unter Umständen auch während der Reise Stress. Wer dem aus dem Weg gehen will, der kann sich jetzt über BMW Motorrad entschleunigen, beschleunigen oder einfach ins Abenteuer stürzen. Was das heißt, hat ntv.de mit Mathias Horn von BMW Motorrad besprochen.

ntv.de: Herr Horn, BMW bietet seit Mai 2021 The Great Getaway an. Was ist das und was ist die Idee dahinter?

Bei den Reisen geht es immer um ein Gesamterlebnis, zu denen natürlich auch die Unterbringung gehört. (Foto: Hermann Koepf)

Mathias Horn: BMW Motorrad versteht sich als weit mehr als nur ein "Hardwarehersteller", der Motorräder, Zubehör und Fahrerausstattung verkauft. Wir wollen die Marke auch stärker in Richtung "Erlebnismarke" ausbauen - so, dass die Marke BMW Motorrad für das Gesamterlebnis Motorradfahren mit allen seinen Facetten steht. Als wir uns den Motorradreisemarkt angesehen haben, fiel dann auch auf, dass es kaum echte "zentrale" Angebote von Motorradmarken gibt, es sind stattdessen meist viele kleine, zerstreute Angebote von diversen Anbietern. Daraus entstand bei uns dann der Anspruch, etwas zu kreieren, das es so noch nicht gab und auch mit einem Premiumanspruch versehen werden sollte.

Dazu gehört dann auch, dass das Great Getaway prinzipiell mit der R 18 gefahren wird?

Nicht unbedingt. Die R 18 eignet sich natürlich hervorragend. Aber ganz klar: The Great Getaway kann in Zukunft auch mit andere BMW-Motorrädern gefahren werden. Einschränkungen gibt es dann aber doch, es wird diese Tour beispielsweise nicht mit einer GS geben. Die GS steht ja für "Gelände" und "Straße", einen gewissen Teil an unbefestigten Straßen erwartet man da einfach. Beim Great Getaway geht es um etwas anderes, da kommen beispielsweise aber auch die K 1600 Modelle oder die R nineT Modelle infrage.

Wovon wäre die Wahl des Motorrads abhängig?

Natürlich geht es auch um die Strecken, die mit dem Motorrad zurückgelegt werden. Und da werden mit Sicherheit wunderschöne Kurven dabei sein. (Foto: Hermann Koepf)

Ein wesentlicher Punkt ist der Ort der Veranstaltung. Hier in Costa Rica oder auch in Portugal war und ist die R 18 natürlich prädestiniert.

Warum ist die R 18 gerade hier das ideale Motorrad?

Weil es ein sehr stilvolles Motorrad ist und die Idee hinter der Tour hier ist, die Leute zu entschleunigen. Die R 18 mit dem unglaublichen Big-Boxer-Motor steht für unendliche Kraft und hat jederzeit die notwendige Power, ohne jemals wirklich sportlich zu sein. Dazu sieht sie einfach unverschämt gut aus. Die Fahrer genießen es, an so manchem Stopp von Leuten auf ihr Bike angesprochen zu werden, mit der R 18 kommt man immer ins Gespräch. Wir wollen auch Menschen erreichen, die beispielsweise einen stressigen Alltag haben, die aber auch in der Lage sind, sich diese Art der Entschleunigung in ihrem Urlaub zu gönnen.

Wo liegen wir preislich denn beim Great Getaway?

The Great Getaway startet bei 6950 Euro zuzüglich Flug. Wer das möchte, bekommt für einen Zuschlag von 1375 Euro noch ein Einzelzimmer in jeder Unterkunft. In Summe ist die Reise dann ein "Rundum-sorglos-Paket".

Was genau ist denn alles im Preis enthalten?

Wie es sich für Motorrad-Touren geziemt, geht es natürlich auch um die Gemeinschaft. (Foto: Hermann Koepf)

Der Anspruch von The Great Getaway ist es, dass wir den Kunden bis auf den Flug alles abnehmen, und ich meine wirklich alles. Nach Ankunft am Flughafen wird der Kunde abgeholt. Danach beginnt kein typisches "All-inclusive"-Programm von der Stange. Es geht vielmehr darum, eine ganz eigene Reise der Entschleunigung zu bieten. Das beginnt mit einem standesgemäßen und landestypischen Auftaktdinner, am nächsten Morgen folgt ein ausgiebiges Frühstück. Dann geht es auf die Bikes, natürlich fährt ein Tour Guide voraus, so dass der Kunde sich auf die Maschine und die Umgebung konzentrieren kann.

Die Tour Guides sind Einheimische, die sich natürlich bestens auskennen. Abseits der Motorradfahren gibt es dann aber auch diverse Aktivitäten. Hier in Costa Rica sind das beispielsweise ausgedehnte Boots-Touren, der Besuch einer Ochsenkarren-Manufaktur aus dem Jahr 1923, die bis heute auf die althergebrachte Art und Weise produziert, alleine das ist schon ein Highlight. Es gibt auch eine Ganztagesfahrt mit dem Katamaran oder eine Fahrt mit einer der beeindruckendsten Ziplines der Welt, Besuche von Kakao- und Kaffee-Plantagen sowie etliche weitere Erlebnisse aus den Bereichen Kultur, Kulinarik, Sport und Unterhaltung.

Also ist es doch eine Art entschleunigtes Abenteuer?

Auf der Great-Getaway-Tour geht es um weit mehr als das Kilometerfressen. (Foto: Hermann Koepf)

Ein klassisches Abenteuer ist es vielleicht nicht, also nicht in dem Sinne, wie es BMW Motorrad für die GS-Reisen mal definiert hat, mit Sonderprüfungen oder Navigations-Aufgaben. Beim Great Getaway geht es eher darum, die Fahrzeiten auf dem Motorrad nicht überzustrapazieren. Mehr als 150 Kilometer am Tag sind es nur im Ausnahmefall. Es ist wichtig, dass die Teilnehmer ausschlafen können, dass es Kaffee-Stopps zwischendurch gibt, dass man einfach viel erlebt. Essen spielt zum Beispiel eine ganz große Rolle auf der Tour. Es soll also auch ein kulinarisches Erlebnis werden. Und wenn man das alles zusammenrechnet, relativiert sich auch der Preis ganz schnell wieder.

Wird es denn bei den beiden Veranstaltungsorten für The Great Getaway, also Portugal und Costa Rica bleiben oder ist mehr geplant?

Neben Costa Rica und Portugal planen wir auch ein Great Getaway in den USA. Die Details dazu erarbeiten wir gerade. Und BMW Motorrad glaubt fest daran, dass noch viele weitere Teile der Welt ein großes Great-Getaway-Potenzial mitbringen.

Wird BMW Motorrad irgendwann zum Reiseveranstalter?

BMW will das Reiseangebot im Rahmen seiner Motorräder immer weiter ausbauen. (Foto: Hermann Koepf)

Nein, das ist nicht das Ziel. Wir haben unsere zertifizierten BMW-Motorrad-Partner vor Ort, mit denen wir gemeinsam einmalige Erlebnisse kreieren wollen. Die Umsetzung überlassen wir dann aber tatsächlich den Veranstaltern am jeweiligen Standort. Natürlich immer mit dem entsprechenden BMW-Motorrad-Premiumanspruch, der Kunde soll sich hinsichtlich Qualität und Erlebnis auf die BMW-Motorrad-Standards verlassen können.

Was passiert denn jetzt mit Motorradenthusiasten, die sich nicht nur eine Fahrt auf der R 18 vorstellen können, sondern etwas mehr suchen?

Für die gibt es ab sofort das Onlineportal Fuel For Life. Hier findet man zu Beginn zwei Kategorien: "Travel" und "Training". Man kann neben "The Great Getaway" auch "Follow The Trails" für GS-Fahrer oder ein Rennstrecken-Training auf der S 1000 RR und M 1000 RR in der "Racing School Europe" buchen. Natürlich lassen sich auch die Termine und Orte des Geschehens auswählen. Ganz wichtig ist aber, dass man sich im Vorfeld schon ein Budget setzen kann und dann die Veranstaltungen angezeigt bekommt, die in den voreingestellten finanziellen Rahmen passen. Das Fuel-For-Life-Portal ist brandneu und wird in den nächsten Monaten sukzessive weiter ausgebaut werden.

Mit Mathias Horn sprach Holger Preiss