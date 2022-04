Restomod-Umbauten sind groß in Mode. Verbinden sie doch die Schönheit alter Karossen mit zeitgenössischer Technik und dem daraus resultierenden Fahrspaß. Der Karossier Caton hat sich jetzt den Austin-Healey 100 vorgenommen und einen tiefgreifend modernisierten Caton-Healey daraus gemacht.

Auf dem Salon Privé in London feiert der 50er-Jahre-Sportwagen Austin-Healey 100 ein Comeback. Der Karossier Caton präsentiert auf der Messe einen umfangreich umgearbeiteten Neuaufbau auf Basis eines Originalfahrzeugs. In vielen Punkten blieb seine Technik erhalten, zugleich wurde das Fahrzeug jedoch tiefgreifend modernisiert. 25 Exemplare dieser Restomod-Umbauten will Caton in den kommenden Monaten produzieren und zum Kauf anbieten. Inklusive Mehrwertsteuer soll der Caton-Healey rund 570.000 Euro kosten.

Am Heck des Caton-Healey stören weder eine Stoßstange noch ein Auspuffrohr die cleane Optik. (Foto: Caton)

Wie beim Ur-100 handelt es sich um einen offenen Zweisitzer, dem Caton jedoch eine neue Windschutzscheibe verpasst hat, die bis in die Flanken hineinreicht. Zu den weiteren Änderungen gehören der Verzicht auf Chromstoßstangen sowie die Montage von Rundscheinwerfern mit LED-Technik. Schwarze Speichenfelgen mit neuen Michelin-Reifen im Retro-Look runden das Neo-Klassik-Styling ab.

Umfassend renovierter Innenraum

Auch der Innenraum wurde umfassend renoviert. Dank einer Verkleinerung des Mitteltunnels gibt es mehr Platz für die Insassen. Die müssen allerdings auf einige ursprünglich vorhandene Komfortlösungen verzichten. Ein Stoffdach gibt es nicht mehr, auch keine Heizung. Anders als bei vielen anderen Restomod-Umbauten hat Caton auf den Einbau eines Infotainmentsystems verzichtet.

Elegant und spartanisch präsentiert sich der Innenraum des Restomod-Healey. (Foto: Caton)

Stattdessen gibt es zwei USB-Slots im Cockpit, die das Aufladen von Smartphones während der Fahrt erlauben. Ansonsten wurde viel Wert auf einen klassischen Stil mit viel Chrom- und Metallteilen, Leder und klassischen Rundinstrumente gelegt.

Der Antrieb entspricht dem Original, wurde jedoch in Neuzustand versetzt und technisch aufgewertet. Mit 188 PS hat sich dabei die Leistung des Dreiliter-Vierzylinder-Benziners verdoppelt. Außerdem wurde die einstige Dreigang-Schaltung durch ein modernes Fünfgang-Getriebe ersetzt. Caton verspricht sportliche Fahrleistungen, was angesichts von nur etwas über 900 Kilogramm Gewicht wenig überrascht. Ein modernisiertes Fahrwerk mit Doppeldreieckslenker, neuen Stabilisatoren sowie einer modernen Bremsanlage sollen dafür sorgen, dass die Leistung sauber und sicher auf die Straße kommt.