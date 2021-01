Grundsätzlich handelt es sich bei der Eboxx-Reihe von Nicolai um reinrassige Sportgeräte, was den Preis schon hochhält. Wer sich die Edelpedelecs dann auch noch in alltagstaugliche Varianten oder gar in ein S-Pedelec wandeln lässt, muss bis zu 11.250 Euro in die Hand nehmen.

Seine für den sportlichen Einsatz optimierte E-MTB-Baureihe Eboxx bietet die deutsche Fahrradschmiede Nicolai auch in alltagstauglichen Versionen an. Während die Linie mit Namenszusatz G1 stärker für Offroad-Sport optimiert ist, betonen die GT1 bezeichneten Varianten dank ihrer Rahmengeometrie den Tourencharakter. Anders als beim G1 nimmt der Fahrer hier eine weniger sportliche, also vorgelagerte Sitzposition ein.

Nicolai verspricht bei den Rädern der Eboxx-Reihe bis zu 80 Kilometer elektrische Reichweite. (Foto: Nicolai)

Angetrieben werden alle Eboxx-Enduros vom starken Bosch-Mittelmotor Performance Line CX der vierten Generation, der 85 Newtonmeter Drehmoment und bis zu 340 Prozent der Eigenleistung des Fahrers bereitstellt. Kombiniert wird der E-Antrieb mit einer im Unterrohr integrierten 625-Wh-Batterie, die laut Nicolai bei gleichmäßiger Nutzung aller Fahrmodi über 80 Kilometer Reichweite erlaubt.

Kunden können den Bosch-Antrieb wahlweise mit dem kompakten Kiox-Display oder dem großen Nyon-Touchscreen kombinieren. Außerdem stehen wahlweise eine 1x11-Kettengangschaltung oder eine 14-Gang-Nabenschaltung von Rohloff in Kombination mit Riemenantrieb zur Wahl. Bei Reifen, Federelementen oder Bremsen sind ebenfalls verschiedene Varianten und Hersteller konfigurierbar.

Individuell konfigurierbar

Die Anbauteile machen die Sporträder dann letztlich alltagstauglich. (Foto: Nicolai)

G1 und GT1 können als nackte Fahrmaschinen oder mit individuell konfigurierbarem Explorer-Kit bestellt werden. Letzteres umfasst speziell abgestimmte Anbauteile wie Schutzbleche, Beleuchtung und ein Gepäcksystem, was eine Nutzung als Reise- oder Pendlerrad erlaubt. Außerdem gibt es G1 und GT1 als Komplettbikes mit Explorer-Kit und Rohloff-Schaltung in sogenannten Speed-Varianten, die mit Motorunterstützung bis 45 km/h schnell fahren. Hier ist der Kunde aufgrund der Zulassungspflicht auf eine Ausstattungsversion festgelegt, da der Gesetzgeber bei S-Pedelecs keine Abweichung der im Fahrzeugbrief aufgeführten Ausstattung erlaubt.

Für die nackten Sportversionen der Eboxx-Reihe mit Kettenschaltung starten die Preise bei rund 7600 Euro, 1900 Euro Aufpreis kostet die Kombination mit Nabenschaltung. Die Speed-Versionen bringt es dann auf mindestens 11.250 Euro.