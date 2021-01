Keinen Bock auf einen Asia-Wok? Wie wäre es dann mal mit einer bayerischen Variante? In dem tummeln sich Weißwurst, Nürnberger Rostbratwürste, Sauerkraut, Leberkäse und Schupfnudeln Für kulinarisch konservative Bayern natürlich fast Gotteslästerung, für andere ein Gaumenschmaus.

Grundprinzip vom Wok

Generell ist die Zubereitung per Wok schnell und schonend. Öl oder Fett wird stark erhitzt und in wenigen Minuten ist das Gericht fertig. Das stetige Umrühren sollte man aber nicht vergessen, sonst schauts schnell schwarz aus - und zwar im wörtlichen Sinn. Diese Erfahrung habe ich nämlich bei diesem Wok-Gericht auch machen müssen. Mein selbstgemachtes Griebenschmalz, so mein Gedanke, könnte wunderbar in dieses Rezept passen. Falsch gedacht! Das Schmalz an sich schon, aber die Grieben werden in kürzester Zeit dunkel. Darum: Sonnenblumenöl verwenden, dann passt alles.

Step by Step zum Bayern-Wok

Das Tolle an diesem Gericht: Zum einen muss man nur alle Zutaten klein schnippeln. Das dauert ungefähr zehn Minuten, wenn man sich nicht hetzt. Zum anderen: Die Zubereitung nimmt auch nur weitere zehn Minuten in Anspruch! Dabei kommen die Zutaten einfach nur nach und nach in den Wok. Garniert habe ich mit Winterhecke (oder Frühlings- beziehungsweise Lauchzwiebel) und Radieschen.

Abwandlungen

Die sind meiner Meinung nach vielfältig möglich, auch wenn ich sie noch nicht ausprobiert habe. Auf drei möchte ich dennoch kurz eingehen beziehungsweise auf sie hinweisen: Die Schupfnudeln lassen sich bestimmt durch Semmelknödel ersetzen. Wer keinen süßen Senf mag, bereitet das Gericht mit scharfem oder mittelscharfem Senf zu. Und zu guter Letzt: Leberkäse, Weißwurst und Nürnberger Rostbratwürste sind nicht zwingend vorgeschrieben! Etwas davon weglassen oder mit anderem Fleisch (wie etwa Kassler) austauschen ist ausdrücklich erlaubt.

Allgemeine Informationen

Zutaten 2 Weißwürste

200 g Leberkäse

4 Nürnberger Rostbratwürste

3 EL Sonnenblumenöl

4 Essiggurken

1 große Zwiebel

2 Knoblauchzehen

200 g Schupfnudeln

200 g Sauerkraut

5 Radieschen

3 Stangen Winterhecke (Frühlingszwiebel)

4 EL süßer Senf

1 TL gemahlener Kümmel

Salz (zum Abschmecken)

Pfeffer (zum Abschmecken)

Portionen: 2

Vorbereitungszeit: 10 Minuten

Zubereitungszeit: 10 Minuten

Zubereitung

Zuerst den Leberkäse und die Würste in mundgerechte Stücke schneiden (die Weißwurst natürlich von der Haut befreien).

Die Zwiebeln und die Essiggurken klein schneiden sowie den Knoblauch fein hacken.

Die Radieschen in Scheiben und die Winterhecke in Ringe schneiden.

Nun zuerst das Öl im Wok erhitzen.

Anschließend die Weißwürste, die Bratwürste und den Leberkäse bis zur gewünschten Bräunung anbraten.

Dann die Zwiebeln und den Knoblauch zugeben und ebenfalls anbraten.

Nun noch das Sauerkraut und die Schupfnudeln sowie den gemahlenen Kümmel und den süßen Senf unterrühren.

Alle Zutaten noch etwa fünf Minuten unter Schwenken und Rühren erhitzen.

Zum Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit Radieschen und Winterhecke garnieren.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ&Food-Magazins "Die Frau am Grill". Die meisten der Rezepte gelingen nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.