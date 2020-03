Anfang des Jahres informiert Aaron Carter seine Fans, dass er die große Liebe gefunden hat. Er lässt sich sogar den Namen seiner neuen Freundin ins Gesicht tätowieren. Nun aber ist schon wieder Schluss, denn es soll zu häuslicher Gewalt gekommen sein.

Aaron Carter hat einfach kein Glück. Nichts läuft so richtig rund in seinem Leben. Die Karriere liegt brach, er kämpft mit allerlei psychischen Problemen, sein Tätowierer beweist nur selten ein geschicktes Händchen, und auch mit der Liebe will es einfach nicht klappen.

Dabei sah Anfang des Jahres alles noch so gut aus. Damals postete der 32-Jährige ein Foto von sich und seiner neuen Freundin Melanie. Jetzt sind Bilder mit ihr verschwunden und in seinem Profil prangt nur noch das Wort "Single". Passend dazu auch sein neuester Post. Auf einem Schwarz-weiß-Foto sieht man den Sänger mit freiem Oberkörper und rauchend vor dem Badezimmerspiegel stehen. Auch hier taucht "Single" als Hashtag auf.

Ebenfalls nicht zu übersehen ist die Tätowierung über Carters rechter Augenbraue. Dort steht der Name seiner Liebsten, erst Anfang März ließ er sich das Liebestattoo für sie stechen. Und nun plötzlich die Trennung, doch die geschah wohl aus gutem Grund. Melanie soll behauptet haben, von Carter schwanger zu sein, doch er habe ihr nicht geglaubt, meldet das US-Promiportal TMZ und beruft sich auf den Künstler selbst. Demnach kam es daraufhin zu einem handfesten Streit, der von Melanie ausging. Die Polizei musste anrücken und nahm das Model wegen häuslicher Gewalt fest.

Carter twittert, er hoffe, sie bekomme die Hilfe, die sie brauche. Ein Satz, der gerade aus seinem Mund seltsam anmutet, denn sonst ist eigentlich er derjenige, über den Derartiges gesagt wird. In einer US-TV-Show hatte er vergangenes Jahr zugegeben, an psychischen Problemen zu leiden und abhängig von zahlreichen Medikamenten zu sein. Ein Gericht ordnete im November an, dass er deswegen seine Waffen abgeben müsse - sehr zu seinem Missfallen. Seit Jahren liegt er wegen seines Verhaltens bereits im Clinch mit seinem großen Bruder Nick Carter.