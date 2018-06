Unterhaltung

Hello again: Adele arbeitet an neuem Album

Es gibt nicht viele Interpreten, bei denen bereits die Arbeit an neuer Musik eine Meldung wert ist. Doch Adele gehört zu den wenigen. Schon die Ankündigung, dass sie sich erste Gedanken über ihr viertes Studioalbum macht, sorgt für Euphorie.

Ob es wohl "30" heißen wird? Oder "31"? Feststeht bislang nur, dass Sängerin Adele an ihrem nächsten Album arbeitet. Nach "19" aus dem Jahr 2008, "21" von 2011 und "25" von 2015 wird es das vierte Studioalbum des britischen Superstars sein.

Anfang des Monats habe es ein erstes Meeting zu dem Projekt in der Londoner Sony-Zentrale gegeben, meldet die britische Zeitung "The Sun". "Sie ist zurück in Großbritannien und möchte hier schreiben. Einige Studiomusiker wurden für die Zusammenarbeit mit ihr angefragt und sie hat bereits einige Songs verfasst", zitiert das Blatt einen namentlich nicht genannten Insider.

Veröffentlichung Ende 2019

Doch bei den bisher erarbeiteten Liedern wird es nicht bleiben. Vielmehr wolle Adele den Sommer über an weiteren neuen Songs tüfteln, heißt es. Bis die Fans die Ergebnisse zu Gehör bekommen, wird jedoch noch einige Zeit verstreichen. Für die Veröffentlichung des neuen Albums werde ein Termin um Weihnachten 2019 ins Auge gefasst, schreibt "The Sun".

Damit kehrt Adele nach einer längeren Pause, die sie nach dem Ende ihrer Welttournee im Jahr 2016 angekündigt hatte, ins Musikgeschäft zurück. Die Erwartungen an sie dürften nach dem Album "25" und Hits wie "Hello" oder "Skyfall" aus dem zugehörigen James-Bond-Film enorm sein. Schließlich wurde sie für ihre Musik in jüngster Zeit mit Preisen geradezu überschüttet, darunter 15 Grammys, ein Oscar und ein Golden Globe.

Musik geht vor Nachwuchs

Die Titel der bisherigen Adele-Alben gehen stets auf das Alter der Sängerin zu der Zeit ihrer Entstehung zurück. Am 5. Mai 1988 geboren, feierte die Britin gerade erst ihren 30. Geburtstag. Beim geplanten Veröffentlichungstermin für ihr neues Werk wäre sie 31.

Adele ist mit dem Geschäftsmann Simon Konecki verheiratet. Im Oktober 2012 brachte sie einen Sohn zur Welt. Eigentlich hat sie erklärt, sich noch weitere Kinder zu wünschen. Doch erst einmal steht für sie offenbar nun wieder die Musik im Vordergrund.

