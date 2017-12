Unterhaltung

Nie wieder nackt!: Adriana Lima wird wählerisch

In Unterwäsche wurde sie zum Star, doch als Star will sie nicht mehr in Unterwäsche sein - oder doch jedenfalls nicht mehr so häufig. Weil sie bemerkt hat, dass Frauen unter Körperidealen leiden, will Adriana Lima in Zukunft etwas mehr anziehen.

Adriana Lima ist eines der bestbezahlten Models der Welt. Die gebürtige Brasilianerin ist vor allem durch ihre Arbeit für die Dessous-Marke "Victoria's Secret" bekannt. Auftritte in sexy Unterwäsche gehören für die Engel dazu. Zuletzt schritt sie Ende November über den wohl heißesten Laufsteg der Welt. Gehören diese Auftritte nun der Vergangenheit an? Die 36-Jährige hat auf ihrem Instagram-Account angekündigt, dass sie in Zukunft selektiver bei ihren Jobangeboten sein werde - und nicht mehr grundlos ihre Hüllen fallen lassen werde.

Lima schreibt, dass ihr angeboten wurde, ein sexy Video zu drehen, das via Social Media verbreitet werden sollte. Auch wenn sie solche Jobs in der Vergangenheit zuhauf gemacht habe, habe sich ihre Einstellung dazu verändert. Offenbar brachte sie eine Freundin ins Grübeln, die ihr mitteilte, dass sie unzufrieden mit ihrem Körper sei.

"Lasst uns die Welt ändern!"

"Jeden Tag wache ich auf und denke darüber nach, wie ich aussehe", so Lima. Da habe sie begriffen, dass die Mehrheit der Frauen jeden Morgen versuche, Ideale zu erfüllen, die ihnen die Gesellschaft, Social Media, die Modewelt und Co. auferlege.

"Ich denke, das ist keine Art zu leben und darüber hinaus ... das ist weder körperlich noch psychisch gesund, deswegen habe ich beschlossen, etwas zu ändern ... Ich werde mich nicht mehr für nichts und wieder nichts ausziehen", so Lima am Ende ihres Postings.

In dem Brief, den das Model veröffentlichte, erklärt sie zudem, dass sie es satthabe, in einer Welt mit derlei oberflächlichen Werten zu leben. "Lasst uns verdammt noch mal die Welt verändern", lautet ihr eindringlicher Appell. Ob das auch Limas Auftritte als "Victoria's Secret"-Engel einschließt, ist noch unklar.

Quelle: n-tv.de