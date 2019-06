Es wird warm hierzulande, anderenorts ist es heiß. Alessandra Ambrosio jedenfalls aalt sich bereits wieder in irgendeiner Meeresbrandung - was man eben so macht als Bikinimodel. Bei Sonnenuntergang präsentiert sie sich in Topform.

Sie tollt durch die Dünen, biegt sich gen Sonne, krümmt sich im kühlen Nass - für ein Fotoshooting läuft Alessandra Ambrosio zur Höchstform auf. Kein Wunder, schließlich ist die Dame Model von Beruf und das ziemlich erfolgreich. Ambrosio ist vor allem als Engel des Wäscheherstellers "Victoria's Secret" bekannt. Eigentlich selbsterklärend, dass sie nicht nur in Dessous, sondern auch in Bademode was hermacht.

Letzteres beweist Ambrosio derzeit mal wieder auf ihrem Instagram-Profil. Dort postete die 38-Jährige gleich drei Fotos, die sie mit wehendem Haar in einem metallisch glänzenden Badeanzug beziehungsweise einem Bikini aus demselben Stöffchen zeigen.

Vom Model zur Mama

"Vom Herzen aus leben", kommentiert Ambrosio eines der Bilder und versieht es noch mit dem Hashtag #NeumondGefühle. Sie ist in diesen Tage eben wie so viele Promis ein bisschen Yogi und ein bisschen spirituell. Da braucht es zu den Mond- und Glitzer-Emojis, die Ambrosio derzeit besonders fleißig nutzt, sicherlich nur noch ein paar Meditationseinheiten und irgendwelche rohkostlastigen Ernährungspläne.

Doch Ambrosio kann nicht nur ernsthaft sinnlich, sondern eben auch quietschfidel. Wenn sie nicht gerade arbeitet, ist sie nämlich Mutter zweier Kinder. Ihre Tochter Anja ist zehn Jahre alt, Sohnemann Noah ist sieben. Mit den beiden verbrachte Ambrosio jüngst erst ausgelassene Stunden im Freizeitpark Universal Studios. Auf Instagram teilte sie Schnappschüsse mit den beiden Kindern mit Minion-Kopfbedeckung oder vor dem legendären Harry-Potter-Schloss Hogwarts. Familienausflüge sehen auch bei Supermodels ziemlich normal aus.